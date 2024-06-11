Петр Гуменник: «Арутюнян в меня поверил, говорил, что я обязательно все запрыгаю, просто чуть позже, чем другие. Мне это дало огромную мотивацию»
Фигурист Петр Гуменник рассказал о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном.
– Может быть, ты приоткроешь нам дверцу в тренерский гений Рафаэля Арутюняна? Ты сотрудничал с ним – продолжается ли это сотрудничество?
– Да, продолжается.
– Как часто ты [с ним] созваниваешься?
– Наверное, по мере возникновения проблем. Возникают какие-то сложности или идеи, я с ним часто обсуждаю их, посылаю видео, как я что-то прыгаю. Он мне иногда звонит с тренировки, показывает, что мне надо делать, что исправить.
– Это больше по части прыжков или каких-то других элементов?
– В основном по прыжкам и иногда по тактике.
– Ты рассказывал, что он это делает совершенно бесплатно, хотя он уже давно американский тренер, и там так не принято. Это действительно так?
– Да, действительно.
– Как думаешь, почему? Почему именно ты из всех российских одиночников так ему приглянулся?
– Он рассказывает, что он бескорыстный человек, уже и так богатый и от меня ему ничего не надо. Мне кажется, ему интересно со мной работать.
Я помню, когда приезжал к нему лично в 2017 году – я тогда менял тренера, у меня были трудности. Мне было 15 лет, и я до сих пор не прыгал тройной аксель, прыгал только тройные, и так продолжалось уже пять лет. Пять лет без какого-либо прогресса, и это было довольно трудно психологически.
Но когда я к нему приехал, он оказался настолько хорошего мнения обо мне – в меня поверил, и мне самому говорил, что я талантливый и обязательно все запрыгаю, просто сделаю это чуть позже, чем другие, но в этом нет ничего страшного, все у меня будет хорошо – что мне это дало огромную мотивацию, и это оказалось правдой. <...>
– Ты ни разу не пожалел, что не продолжил тренироваться [в группе Алексея Мишина], чуть-чуть не потерпел?
– Как можно подметить, я за пять лет там не смог выучить аксель, но пришел в другую группу, там новый тренер, свежий взгляд, другой подход, и буквально уже через год я прыгал и аксель, и через год четверной сальхов, и все другие четверные запрыгал – мне кажется, это о чем-то говорит.
– Когда вы сейчас встречаетесь с Алексеем Николаевичем, он что-нибудь тебе говорит?
– Алексей Николаевич – человек разговорчивый и юморной, поэтому обязательно что-то говорит при каждой встрече, какую-нибудь шутку может рассказать, вспомнить какую-то историю из нашей совместной жизни. Отношения у нас хорошие, я рад, что это так, – сказал Гуменник.
Второе воспоминание - прокаты в Игоре. Тамара Николаевна, "гоняющая" Петра на четверной сальхов, и Петя, сальхов недокручивающий.
И уже через сезон Гуменник прыгает всё. Эээ, почти всё! Я так рада, что хочу каждому фигуристу по Арутюняну!
А если серьёзно, удачи Петру!
Но посмотрите, каким он был? Тонким-звонким. Вот и не вытягивал триксель чисто по физике.
Наверное, счастье, что он ушёл от Мишина. Скорей всего, там бы форсировали изучение прыжка и поломался бы мальчик (примеры есть). А так вырос, окреп у Дайнеко и стал прыгать.