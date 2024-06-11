Петр Гуменник: «Арутюнян в меня поверил, говорил, что я обязательно все запрыгаю, просто чуть позже, чем другие. Мне это дало огромную мотивацию»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном.

– Может быть, ты приоткроешь нам дверцу в тренерский гений ? Ты сотрудничал с ним – продолжается ли это сотрудничество?

– Да, продолжается.

– Как часто ты [с ним] созваниваешься?

– Наверное, по мере возникновения проблем. Возникают какие-то сложности или идеи, я с ним часто обсуждаю их, посылаю видео, как я что-то прыгаю. Он мне иногда звонит с тренировки, показывает, что мне надо делать, что исправить.

– Это больше по части прыжков или каких-то других элементов?

– В основном по прыжкам и иногда по тактике.

– Ты рассказывал, что он это делает совершенно бесплатно, хотя он уже давно американский тренер, и там так не принято. Это действительно так?

– Да, действительно.

– Как думаешь, почему? Почему именно ты из всех российских одиночников так ему приглянулся?

– Он рассказывает, что он бескорыстный человек, уже и так богатый и от меня ему ничего не надо. Мне кажется, ему интересно со мной работать.

Я помню, когда приезжал к нему лично в 2017 году – я тогда менял тренера, у меня были трудности. Мне было 15 лет, и я до сих пор не прыгал тройной аксель, прыгал только тройные, и так продолжалось уже пять лет. Пять лет без какого-либо прогресса, и это было довольно трудно психологически.

Но когда я к нему приехал, он оказался настолько хорошего мнения обо мне – в меня поверил, и мне самому говорил, что я талантливый и обязательно все запрыгаю, просто сделаю это чуть позже, чем другие, но в этом нет ничего страшного, все у меня будет хорошо – что мне это дало огромную мотивацию, и это оказалось правдой. <...>

– Ты ни разу не пожалел, что не продолжил тренироваться [в группе ], чуть-чуть не потерпел?

– Как можно подметить, я за пять лет там не смог выучить аксель, но пришел в другую группу, там новый тренер, свежий взгляд, другой подход, и буквально уже через год я прыгал и аксель, и через год четверной сальхов, и все другие четверные запрыгал – мне кажется, это о чем-то говорит.

– Когда вы сейчас встречаетесь с Алексеем Николаевичем, он что-нибудь тебе говорит?

– Алексей Николаевич – человек разговорчивый и юморной, поэтому обязательно что-то говорит при каждой встрече, какую-нибудь шутку может рассказать, вспомнить какую-то историю из нашей совместной жизни. Отношения у нас хорошие, я рад, что это так, – сказал .