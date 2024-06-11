Петр Гуменник: «Арутюнян в меня поверил, говорил, что я обязательно все запрыгаю, просто чуть позже, чем другие. Мне это дало огромную мотивацию»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян Алексей Мишин мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал о работе с тренером Рафаэлем Арутюняном.

– Может быть, ты приоткроешь нам дверцу в тренерский гений Рафаэля Арутюняна? Ты сотрудничал с ним – продолжается ли это сотрудничество?

– Да, продолжается.

– Как часто ты [с ним] созваниваешься?

– Наверное, по мере возникновения проблем. Возникают какие-то сложности или идеи, я с ним часто обсуждаю их, посылаю видео, как я что-то прыгаю. Он мне иногда звонит с тренировки, показывает, что мне надо делать, что исправить.

– Это больше по части прыжков или каких-то других элементов?

– В основном по прыжкам и иногда по тактике.

– Ты рассказывал, что он это делает совершенно бесплатно, хотя он уже давно американский тренер, и там так не принято. Это действительно так?

– Да, действительно.

– Как думаешь, почему? Почему именно ты из всех российских одиночников так ему приглянулся?

– Он рассказывает, что он бескорыстный человек, уже и так богатый и от меня ему ничего не надо. Мне кажется, ему интересно со мной работать.

Я помню, когда приезжал к нему лично в 2017 году – я тогда менял тренера, у меня были трудности. Мне было 15 лет, и я до сих пор не прыгал тройной аксель, прыгал только тройные, и так продолжалось уже пять лет. Пять лет без какого-либо прогресса, и это было довольно трудно психологически.

Но когда я к нему приехал, он оказался настолько хорошего мнения обо мне – в меня поверил, и мне самому говорил, что я талантливый и обязательно все запрыгаю, просто сделаю это чуть позже, чем другие, но в этом нет ничего страшного, все у меня будет хорошо – что мне это дало огромную мотивацию, и это оказалось правдой. <...>

– Ты ни разу не пожалел, что не продолжил тренироваться [в группе Алексея Мишина], чуть-чуть не потерпел?

– Как можно подметить, я за пять лет там не смог выучить аксель, но пришел в другую группу, там новый тренер, свежий взгляд, другой подход, и буквально уже через год я прыгал и аксель, и через год четверной сальхов, и все другие четверные запрыгал – мне кажется, это о чем-то говорит.

– Когда вы сейчас встречаетесь с Алексеем Николаевичем, он что-нибудь тебе говорит?

– Алексей Николаевич – человек разговорчивый и юморной, поэтому обязательно что-то говорит при каждой встрече, какую-нибудь шутку может рассказать, вспомнить какую-то историю из нашей совместной жизни. Отношения у нас хорошие, я рад, что это так, – сказал Гуменник.

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22 комментария
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Уйти от топового тренера к Дайнеко, и это оказалось самым верным решением! Петр очень интеллигентно и корректно рассказывает о своем уходе, но фраза про то, что не смог у Мишина выучить аксель, говорит о многом.
+14
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+13
Я - тот динозавр, который помнит восьмилетнего Петруччо и его бесконечные ритты, казалось, он может их прыгать без остановки.
Второе воспоминание - прокаты в Игоре. Тамара Николаевна, "гоняющая" Петра на четверной сальхов, и Петя, сальхов недокручивающий.
И уже через сезон Гуменник прыгает всё. Эээ, почти всё! Я так рада, что хочу каждому фигуристу по Арутюняну!
А если серьёзно, удачи Петру!
+13
-2
+11
Зря Петя про "бесплатно" сказал. Тут мама одной девочки и так записала его в будущие тренеры, а если еще и бесплатно, то шансов спастись у Арутюняна просто нет.
+8
-2
+6
Ответ Oleandra
Профессор не смог трикселю обучить?
Он и не собирался, у него там свои "проекты", а остальные - массовка.
+7
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Каждому спортсмену важно найти своего тренера. Хорошо, что Пётр такого нашёл
+5
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Можно поменять тренера и остаться в хороших отношениях.
+6
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+5
Как важна поддержка в трудную минуту и правильный переход к тренеру, который в тебя верит. Петя поверил в себя и добился колоссальных результатов после не очень хороших стартов
+5
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+4
Ответ Даша Лавренова
А что если мы могли потерять фигуриста Петю Гуменника, если бы не та встреча и не те слова поддержки? Насколько я понимаю из слов Пети, после 5 лет без прогресса ему тяжеловато уже было верить в себя
Представить даже страшно, что такую красоту могли потерять.
+5
-1
+4
Рафик джан по мимо того, что классный тренер, ещё и хороший мотиватор и психолог. Помог Пете поверить в себя, в свои возможности и способности, что время и показало.
+4
-1
+3
А что если мы могли потерять фигуриста Петю Гуменника, если бы не та встреча и не те слова поддержки? Насколько я понимаю из слов Пети, после 5 лет без прогресса ему тяжеловато уже было верить в себя
+3
0
+3
Ответ Oleandra
Профессор не смог трикселю обучить?
Или не захотел.
+4
-1
+3
Ответ Oleandra
Профессор не смог трикселю обучить?
Он учил. Но для Петра слишком рано. Вы посмотрите на Петю в детстве. Просто у Мишина топ-парни прыгали тройной аксель рано. Ягудин, кажется, в 13 выучил, Плющенко в 12 (но это неточно). А Гуменник прекрасно и без остановки мог прыгать тройные риттбергеры лет в 8-9 и считался очень перспективным. Риттбергеровые каскады для Петра - ночью разбуди, сделает.
Но посмотрите, каким он был? Тонким-звонким. Вот и не вытягивал триксель чисто по физике.
Наверное, счастье, что он ушёл от Мишина. Скорей всего, там бы форсировали изучение прыжка и поломался бы мальчик (примеры есть). А так вырос, окреп у Дайнеко и стал прыгать.
+4
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Профессор не смог трикселю обучить?
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Ответ Lennuci
Он и не собирался, у него там свои "проекты", а остальные - массовка.
Ну, Петя-то, который в детстве на всех шоу выступал в "Юбилейном", которого представляли всегда в качестве вундеркинда, массовкой никак не был поначалу.
+3
-1
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Зря Петя про "бесплатно" сказал. Тут мама одной девочки и так записала его в будущие тренеры, а если еще и бесплатно, то шансов спастись у Арутюняна просто нет.
Про "бесплатного" Арутюняна уже были комменты от людей, хорошо его знающего.
+1
0
+1
Ответ Oleandra
Профессор не смог трикселю обучить?
Или не захотел. В то время в его группе, наверное, уже был фаворит, --зачем учить ещё и Петю?)))
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Ответ Lennuci
Он и не собирался, у него там свои "проекты", а остальные - массовка.
Именно.
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Как же прекрасно Пётр смотрится на льду. Высокий, красивый, харизматичный, всегда с шикарными программами. Очень хочется увидеть его на верхней ступени пьедестала, он этого заслуживает. Спасибо Арутюняну, что заставил парня поверить в себя. Как же так получилось, что профессор не смог научить трикселю, скорее всего просто ставки в тот момент были на других, и профессор не увидел в Петре потенциал. Бывает. Удачи Петру в новом сезоне.
+1
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Камень в огород Мишина
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0
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Ответ Oleandra
Профессор не смог трикселю обучить?
Кто его обучил, какой новый тренер? Дайнеко, которая работала с Мишиным?
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