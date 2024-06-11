Гуменник о международных турнирах: «Если «окно в Европу» появится, я бы с удовольствием туда пролез. Но у нас тоже вполне хорошие соревнования»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал о желании выступить на международных турнирах.

– Готов ли Петр I прорубить окно в Европу? И как тебе вообще сейчас конкуренция в мужском одиночном катании?

– Конкуренция у нас и правда хорошая, сравнимая с мировым уровнем.

Если «окно в Европу» появится, то я бы с удовольствием, конечно, туда пролез и посоревновался бы уже с европейцами, со всем миром. Этого я, конечно, жду уже давно. Было бы замечательно, если бы была такая возможность.

Но пока такой возможности нет. У нас тоже вполне хорошие соревнования, интерес сохраняется – мне кажется, у зрителей он даже повысился за последние два года. Сам я тоже спрогрессировал за эти два года, и соперники не дают расслабиться, – сказал Гуменник.

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10 комментариев
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Соревнования у нас хорошие но на международку попасть все равно охота,пусть даже через окно)
+7
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+7
Ответ Ir2019
Хоть кто-то правду сказал. А то некоторые говорят, что вся конкуренция здесь, что туда бегут только 10 номера, которым здесь ничего не светит. А на самом деле все ждут уже даже не "окно", а хотя бы "форточку". И я их понимаю.
При чём здесь бегут ? Пётр не об этом.
+10
-4
+6
Хоть кто-то правду сказал. А то некоторые говорят, что вся конкуренция здесь, что туда бегут только 10 номера, которым здесь ничего не светит. А на самом деле все ждут уже даже не "окно", а хотя бы "форточку". И я их понимаю.
+10
-6
+4
Конкуренция у нас может и хорошая,а вот уровень катания по сравнению с мировым в МО слабоват.Ну если посидеть еще пару,тройку лет за высоким забором с грибными оценками,еще и не то померещится.
+6
-2
+4
К сожалению, " окно в Европу" закрыто и форточку даже не открывают...
+5
-2
+3
Ответ Ir2019
Хоть кто-то правду сказал. А то некоторые говорят, что вся конкуренция здесь, что туда бегут только 10 номера, которым здесь ничего не светит. А на самом деле все ждут уже даже не "окно", а хотя бы "форточку". И я их понимаю.
Пётр давно эту правду говорил, за что ему прилетало от любителей внутренних соревнований.
+6
-3
+3
Ответ Ir2019
Хоть кто-то правду сказал. А то некоторые говорят, что вся конкуренция здесь, что туда бегут только 10 номера, которым здесь ничего не светит. А на самом деле все ждут уже даже не "окно", а хотя бы "форточку". И я их понимаю.
Пётр о том, что должен быть восстановлен нормальный соревновательный процесс, а не о том, чтобы туда убежать
+7
-4
+3
Ответ Светлана Романова
Конкуренция у нас может и хорошая,а вот уровень катания по сравнению с мировым в МО слабоват.Ну если посидеть еще пару,тройку лет за высоким забором с грибными оценками,еще и не то померещится.
Ну это смотря с кем из мирового катания сравнивать. Много там таких с высоким уровнем ? Вот смотрю сейчас результаты ЧМ 24. Первые четыре места да, сильные. Из них Шома уходит, Адам косячник ещё тот. Далее Браун, но его я вообще в расчёт не беру - это отдельная песТня. Следующий Лукас Бричги . Неужели с ним наши ребята не смогут бороться ? Следующий вообще бесквадрвый Васильевс.
Ну и теперь давайте посмотрим, кто из сильных в Европе.
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