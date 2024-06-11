Гуменник о международных турнирах: «Если «окно в Европу» появится, я бы с удовольствием туда пролез. Но у нас тоже вполне хорошие соревнования»
Фигурист Петр Гуменник рассказал о желании выступить на международных турнирах.
– Готов ли Петр I прорубить окно в Европу? И как тебе вообще сейчас конкуренция в мужском одиночном катании?
– Конкуренция у нас и правда хорошая, сравнимая с мировым уровнем.
Если «окно в Европу» появится, то я бы с удовольствием, конечно, туда пролез и посоревновался бы уже с европейцами, со всем миром. Этого я, конечно, жду уже давно. Было бы замечательно, если бы была такая возможность.
Но пока такой возможности нет. У нас тоже вполне хорошие соревнования, интерес сохраняется – мне кажется, у зрителей он даже повысился за последние два года. Сам я тоже спрогрессировал за эти два года, и соперники не дают расслабиться, – сказал Гуменник.
Ну и теперь давайте посмотрим, кто из сильных в Европе.