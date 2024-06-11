Гуменник об учебе: «Пока не могу уверенно сказать, кем я хочу стать. Но в процессе мне это доставляет удовольствие, и мозги не затвердевают»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как совмещает учебу и спорт.

Гуменник учится в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

– Какое практическое применение своей профессии ты видишь в будущем?

– Мне кажется, это будут исследовательские работы. Может быть, с фармацевтикой связанные, какие-нибудь лекарства разрабатывать, которые бы взаимодействовали с геномом.

– То есть ты хочешь стать ученым?

– Да, но я пока не могу 100 процентов уверенно сказать, кем я хочу стать. Возможно, я остановлюсь на информатике, возможно, дальше пойду. Может быть, мне вообще ничего это не пригодится. Но я знаю, что в процессе мне это доставляет удовольствие, и мозги не затвердевают.

– А как все это совмещается с тренировочным процессом?

– Тренировки – это у меня первый приоритет. Я хожу, тренируюсь сколько мне надо, на соревнования все езжу. И сколько времени у меня остается, я учусь.

В начале семестра можно себе выбрать расписание, разбросать предметы так, чтобы они были с утра и вечером, чтобы днем было свободное время, окно, когда я мог бы тренироваться. И многое в моей специальности нужно делать самому, дома, не на лекциях, поэтому успеваю.

– А свободное время у тебя вообще есть или хотя бы один выходной день, чтобы ты вообще ничего не делал?

– Чтобы вообще ничего не делал – это редкость, мне такие дни не нравятся, я чувствую их потерянными. Я предпочитаю хоть что-нибудь делать, – сказал Гуменник.

Гуменник о поступлении в ИТМО: «Давно хотел заниматься биоинформатикой. В итоге решил: чтобы достичь цели, лучше выбрать путь через IT-сферу»

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7 комментариев
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Умница Петя!
Учится серьезно и занимается серьёзно спортом на высоком уровне.
Красив и статен, лучший пример "сына маминой подруги")))
Кмк, болельщиков у него очень много.
Удачи и многих побед в новом сезоне!
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При такой загруженности ничего не делать целый день, это стресс для организма)
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Когда человек тренируется и учится, выходной день с ничегонеделанием - это дорогое удовольствие.
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В его учебу верю так как его специальность реально позволяет много работать самостоятельно. В учебу в медицинском того же Семененко не верю, это профанация 💯
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При загруженности Пети и его интеллекте, дни Обломова у него исключены.
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