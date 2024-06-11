ISU рассматривает вопрос о создании компьютерной игры про фигурное катание

Теги ISU Чжэ Ель Ким Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание.

Об этом стало известно на конгрессе организации, который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

В ISU считают, что это поможет заинтересовать более молодую аудиторию, создать онлайн-сообщества по интересам и привлечь новых потенциальных спортсменов.

Ранее президент ISU Чжэ Ель Ким отметил, что в ходе последнего чемпионата мира доля зрителей моложе 34 лет в телетрансляции составила лишь 2,4%.

 

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13 комментариев
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Ответ Silkanter
даже сложно представить, как это будет выглядеть
какой-нибудь хентайный дейтсим
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Файтинг пожестче Мортал Комбата будет
+7
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даже сложно представить, как это будет выглядеть
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"Чем бы дитя ни тешилось!.."
Вместо того, чтобы на Конгрессе рассмотреть вопрос о допуске к международным соревнованиям незаконно отстранённых российских фигуристов, ИСУ на полном серьёзе будет обсуждать создание компьютерной игры! Занавес!!!
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Вряд ли в это будут играть массово, т.к. фигурное катание не является массовым видом спорта как командные виды (футбол, например), и к тому же, это больше про искусство, а не исключительно про спорт.
Может Кодзима что-то придумает, если к нему обратиться
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Игра будет в форме пошаговой стратегии, необходимо будет очернить и переботить фигуристов из команд соперников, а также выискивать у них допинг.
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есть одно простое решение, как замена - допускаем русских фигуристов, все становится на свои места.
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Не только у нас любят пилить
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1. Кто на обложке будет?
2. Драки фанатов в соцсетях будут?
3. Можно хантить у конкурентов?
4. Гранты можно просить?
5. А индивидуальные прокаты?
Если этого ничего не будет, я играть не буду😀
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Симулятор сдачи проб на допинг?
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Первый шаг к фиджитал катанию на коньках. Лучше поздно, чем никогда.
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Ответ Silkanter
даже сложно представить, как это будет выглядеть
QTE игрушка
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