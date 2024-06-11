ISU рассматривает вопрос о создании компьютерной игры про фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание.

Об этом стало известно на конгрессе организации, который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

В ISU считают, что это поможет заинтересовать более молодую аудиторию, создать онлайн-сообщества по интересам и привлечь новых потенциальных спортсменов.

Ранее президент ISU Чжэ Ель Ким отметил, что в ходе последнего чемпионата мира доля зрителей моложе 34 лет в телетрансляции составила лишь 2,4%.