ISU рассматривает вопрос о создании компьютерной игры про фигурное катание
Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание.
Об этом стало известно на конгрессе организации, который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.
В ISU считают, что это поможет заинтересовать более молодую аудиторию, создать онлайн-сообщества по интересам и привлечь новых потенциальных спортсменов.
Ранее президент ISU Чжэ Ель Ким отметил, что в ходе последнего чемпионата мира доля зрителей моложе 34 лет в телетрансляции составила лишь 2,4%.
Вместо того, чтобы на Конгрессе рассмотреть вопрос о допуске к международным соревнованиям незаконно отстранённых российских фигуристов, ИСУ на полном серьёзе будет обсуждать создание компьютерной игры! Занавес!!!
Может Кодзима что-то придумает, если к нему обратиться
2. Драки фанатов в соцсетях будут?
3. Можно хантить у конкурентов?
4. Гранты можно просить?
5. А индивидуальные прокаты?
Если этого ничего не будет, я играть не буду😀