ISU прогнозирует закончить 2024 год с прибылью в размере 4 млн швейцарских франков, а через два года довести ее до 10 млн

Теги ISU деньги Чжэ Ель Ким Фигурное катание

ISU прогнозирует закончить 2024 год с прибылью в размере 4 млн швейцарских франков.

Через два года прибыль планируется довести до 10 млн.

По словам президента Международного союза конькобежцев Чжэ Ель Кима, достичь этого удастся благодаря изменению структуры инвестиционного портфеля ISU, сделав ее менее консервативной. 

Структура доходности ISU построена на вложениях в фондовый рынок, а не на доходах от проведения соревнований.

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