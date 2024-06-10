Убытки ISU за 2023 год составили 8,6 млн швейцарских франков, доходы – 35,9 млн

Убытки ISU за 2023 год составили 8,6 млн швейцарских франков.

Об этом стало известно из отчета по финансовой деятельности организации, представленном на конгрессе в Лас-Вегасе.

Доходы ISU за 2023 год составили 35,9 млн швейцарских франков, что на полмиллиона меньше, чем было запланировано в бюджете.

При этом показатель убытков оказался меньше, чем в 2022 году, когда он составил 18,2 млн.

Финансовая недостача в операционной деятельности ISU оказалась меньше запланированной в бюджете – 2,6 млн швейцарских франков против 5,9 млн. Однако чистые потери в деньгах оказались больше прогнозировавшихся – 3,6 млн против 1,5 млн.

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