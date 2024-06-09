Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку»

Теги Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Строительство школы фигурного катания Загитовой может начаться в конце лета.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой

«Все идет по дорожной карте, мы вместе с ее командой сформировали финальное ТЗ. Думаю, либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим (школу). Мы реализовываем все достаточно быстро. Проект получается хороший, мобильный.

Конечно, это не супердворец, но для школы это будет хороший, функциональный дворец. С одним льдом, с тренировочными и разминочными залами. Количество помещений мы сохранили, но на два льда нужно гораздо больше денег.

Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку. Участок зарезервирован, проблем с этой частью не будет.

Осталось финализировать цену и найти источник финансирования. Цену вам сейчас никто не скажет, потому что идет финализация проектно‑сметной документации», – сказал Леонов.

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17 комментариев
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Не подведите, сородичи
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Это безызбежно
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Вы давайте там без факапов
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мы вместе с ее командой сформировали финальное ТЗ. --- А кто состоит в её команде? Имя, сестра! Назови имя!
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Источником финансирования пусть будет кошелек Загитовой
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Ответ tanya_1111
Вы давайте там без факапов
Загитова сегодня сказала, что факапы безызбежны..
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0
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Проект не готов, как приступать к строительству, когда нет финансирование стройки и никакой банковской гарантии обеспечения кредитной линии. Какой подрядчик на это подпишется ?
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Ответ tanya_1111
Это безызбежно
Это уже смешно, министр регулярно, еженедельно отчитывается по школе Загитовой.
+4
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Он не устал ещё одно и тоже повторять
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Ответ Viks
мы вместе с ее командой сформировали финальное ТЗ. --- А кто состоит в её команде? Имя, сестра! Назови имя!
https://img-sport.business-gazeta.ru/images/11/f327-d5ed4ba570a6e443825e04f44d27c8e9.jpg Узнаёте человека по левую руку фигуристки? Глава команды.
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)))
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Задолбали уже с этой школой.
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Осталось найти источник финансирования ©
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Ответ Александр Шульгин
Он не устал ещё одно и тоже повторять
одни и те же
одна и та же
одно и то же
©
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