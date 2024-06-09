Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку»

Строительство школы фигурного катания Загитовой может начаться в конце лета.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой

«Все идет по дорожной карте, мы вместе с ее командой сформировали финальное ТЗ. Думаю, либо в этом, либо в следующем сезоне уже точно построим (школу). Мы реализовываем все достаточно быстро. Проект получается хороший, мобильный.

Конечно, это не супердворец, но для школы это будет хороший, функциональный дворец. С одним льдом, с тренировочными и разминочными залами. Количество помещений мы сохранили, но на два льда нужно гораздо больше денег.

Думаю, за лето закончим проект и, возможно, до начала осени выйдем на стройку. Участок зарезервирован, проблем с этой частью не будет.

Осталось финализировать цену и найти источник финансирования. Цену вам сейчас никто не скажет, потому что идет финализация проектно‑сметной документации», – сказал Леонов.