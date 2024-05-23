Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет с нами реализовать проект»

Теги сборная России женское катание Министерство спорта России Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о работе над проектом школы Алины Загитовой.

Строительство объекта в Казани планируют начать летом 2024 года.

«С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет совместно с нами реализовать этот проект. Мы финализировали техническое задание.

Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. К августу у нас будет проект, который мы начнем реализовывать. Идем по дорожной карте», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

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36 комментариев
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"Она очень компетентный человек"

Алина ведь как раз знаменита своим безызбежным образованием в области архитектуры, строительства, бизнеса, финансов, дизайна и образования
+32
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+32
Бренд Алины Загитовой "ЗагиБренд" открывает сеть заги-школ. В них планируется обучать заги-журналистике, заги-фигурке и заги-пению. Не допускаются абитуриенты, чьи инициалы содержат буквы М и Ж, а так же обладатели московской дикции.
+21
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+21
Она очень компетентный человек" --- В каком месте? "Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию." - В этом?
+16
0
+16
Ответ Viks
Она очень компетентный человек" --- В каком месте? "Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию." - В этом?
Сомневаюсь, что в реальности Алине разрешат даже выбрать цвет шариков на открытии
+15
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+15
Да, компетентнее просто некуда
+14
0
+14
Я боюсь спросить в чем именно компетентна Алина и каким боком это относится к школе😁
+10
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+10
Держите нас в курсе, но точно такую же новость, мы слышим уже второй год, ещё немного, ещё совсем чуть-чуть и начнем строительство.
+8
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+8
Лучше бы метро в городе доделали наконец-то, а не школу этой компетентной
+7
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+7
«С Алиной мы на контакте." --- Мнистр спорта Татарии татарин или окраинец? Ведь по-русски говорят: В контакте.
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Проект безызбежности
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+7
Ответ Олег Петровв
Бренд Алины Загитовой "ЗагиБренд" открывает сеть заги-школ. В них планируется обучать заги-журналистике, заги-фигурке и заги-пению. Не допускаются абитуриенты, чьи инициалы содержат буквы М и Ж, а так же обладатели московской дикции.
Планируется ли открытие школы с упором на заги-бокс?
+7
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Вообще было бы очень интересно узнать чем вообще в так называемой школе её имени она будет заниматься ?
Чтобы можно было оценить её компетентности :)
+7
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+7
С Алиной на цифрах, решаем вопросики.. Речь идёт о восьмизначных суммах. Обнял.
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Ответ Viks
«С Алиной мы на контакте." --- Мнистр спорта Татарии татарин или окраинец? Ведь по-русски говорят: В контакте.
Может быть, он бывший автобарыга. У них тоже такой жаргон: "на литье", "на кожаном салоне" и т.п...))
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
"Она очень компетентный человек" Алина ведь как раз знаменита своим безызбежным образованием в области архитектуры, строительства, бизнеса, финансов, дизайна и образования
А также квантовой физики.
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+5
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
"Она очень компетентный человек" Алина ведь как раз знаменита своим безызбежным образованием в области архитектуры, строительства, бизнеса, финансов, дизайна и образования
Сокращено "БДСМ"
Извините
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+5
Ответ Westmoreland
Держите нас в курсе, но точно такую же новость, мы слышим уже второй год, ещё немного, ещё совсем чуть-чуть и начнем строительство.
Календарный год?
На самом деле с момента объявления о школе только год прошёл.
В прошлом году примерно в это время объявили.
Напомнить, сколько времени согласовывали новый каток Тутберидзе?
А сколько строили? А сколько времени выпрашивали?)))
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Раз Алина хочет с вами реализовать этот проект, значит, так и будет. Когда построят и запустят в эксплуатацию, начнут тренировочный процесс в школе А.Загитовой, тогда через какое-то время и начнем ждать результаты. И по результатам можно будет сделать вывод: удачным было начинание или нет.
Желаю Алине, чтобы её проект был успешным. Спортсмены её школы в будущем радовали бы её победами, красивыми программами - стали конкурентно способными лучшим фигуристам страны!
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Алина там явно будет работать лицом, а не головой, отстаньте уже от неё
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Ответ Oleandra
Алина - сияющая дива, она просто осияет всё вокруг и школа будет успешной)
Ей нужно сначала осиять проект, чтоб дали деньги и было где дальше свет испускать. А то один министр отдувается, а амбассадор молчит
+4
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+4
Алина знает всё про ФК, в том числе темную его сторону, финансовую, политическую... Это для обычных людей есть только декорации, а профессиональные спортсмены такого уровня знают всё до мелочей, даже то, о чем нельзя говорить открыто.
+4
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+4
Компетентна)) Сильна своим задним умом.
+3
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+3
Алина - сияющая дива, она просто осияет всё вокруг и школа будет успешной)
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Сомневаюсь, что в реальности Алине разрешат даже выбрать цвет шариков на открытии
Она может там станцевать. Туц-туц-туц
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Ла ла ла бла бла бла. Одно и то же и потому же. Столько можно интересного рассказать, а они воду в решете без перерыва на обед носют. Туды-сюды, туды-сюды.
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Интересно, кого же так интересует эта школа, что регулярно звонят с вопросами. Не могут успокоиться. Удачи Алине со всеми проектами.
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Хейт от фанатов одной фигуристки тут можно только плюсовать, при попытке нажать минус «внутренняя ошибка»😂
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Сомневаюсь, что в реальности Алине разрешат даже выбрать цвет шариков на открытии
Чтобы выбрать шарики, надо вложить собственные деньги. А они к этому не привыкшие - живут при коммунизме на всём государственном и ещё деньги получают, чтобы гелики докупать.
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Ответ Максим Медов
Алина знает всё про ФК, в том числе темную его сторону, финансовую, политическую... Это для обычных людей есть только декорации, а профессиональные спортсмены такого уровня знают всё до мелочей, даже то, о чем нельзя говорить открыто.
Всегда знал, что Алина-это Джа-Джа Бинкс от мира фигурного катания, серый кардинал всего закулисья
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Ответ Хью Моржоуи
Может быть, он бывший автобарыга. У них тоже такой жаргон: "на литье", "на кожаном салоне" и т.п...))
Ага, у них "на раёне"
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