Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет с нами реализовать проект»
Министр спорта Татарстана рассказал о работе над проектом школы Алины Загитовой.
Строительство объекта в Казани планируют начать летом 2024 года.
«С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет совместно с нами реализовать этот проект. Мы финализировали техническое задание.
Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. К августу у нас будет проект, который мы начнем реализовывать. Идем по дорожной карте», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя
Алина ведь как раз знаменита своим безызбежным образованием в области архитектуры, строительства, бизнеса, финансов, дизайна и образования
Чтобы можно было оценить её компетентности :)
Извините
На самом деле с момента объявления о школе только год прошёл.
В прошлом году примерно в это время объявили.
Напомнить, сколько времени согласовывали новый каток Тутберидзе?
А сколько строили? А сколько времени выпрашивали?)))
Желаю Алине, чтобы её проект был успешным. Спортсмены её школы в будущем радовали бы её победами, красивыми программами - стали конкурентно способными лучшим фигуристам страны!