Леонова о пересмотре итогов командника ОИ-2022: «Если бы нас позвали на вручение этих медалей, то я бы не поехала»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Алена Леонова сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Париж-2024 Камила Валиева Фигурное катание

Алена Леонова заявила, что не поехала бы на вручение наград за командник ОИ-2022.

Сообщалось, что награждение американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх-2024 в Париже.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Золото досталось США, серебро – Японии.

«Мне кажется, просто выбрали более или менее удобный день, потому что наверняка есть давление извне с ожиданиями олимпийских медалей.

Может ли это быть попыткой пошутить над нами? Ну, такое может быть, но не хочу утверждать. Скажем так, обстоятельства очень смахивают на это, все-таки вручают олимпийские медали 2022 года на Олимпиаде, где россиян не будет.

Радовалась ли бы я на месте американцев? Вы знаете, менталитет разный, поэтому сказать тяжело. Я скажу немного по-другому, что если бы нас позвали на вручение этих медалей, то я бы не поехала.

Если бы это была ошибка судейства, что может быть случайностью, то была бы рада такому исходу. Но сейчас это все уже настолько очернилось, что у меня больше было бы негативных впечатлений. Эта медаль бы не стоила ничего для меня, наверное», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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5 комментариев
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==если бы нас позвали на вручение этих медалей, то я бы не поехала== Не помню в нашей команде такую спортсменку. С чего бы её вдруг позвали? Легко отказываться от чужой медали, к которой не имеешь вообще никакого отношения.
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Какое отношение имеет Леонова конкретно к этим медалям, чтобы рассуждать, поехала бы она за ними или нет. Я понимаю высказывания на тему «важно/уже не важно» или «поехал бы/не поехал бы» от тех спортсменов, кто вовлечен в эту ситуацию. Леонова тут каким боком?
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Как легко отказаться от медали, к которой не имеешь никакого отношения.
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Эта медаль бы не стоила ничего для меня, наверное», – сказала не подумав. Американцы выступали на этом турнире и отдавали все силы, как и фигуристы других стран. А ранг медалей - это не компетенция спортсменов.
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Так в том м дело что не позвали и скорее всего не позовут.В этом случае отказываться действительно удобно
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