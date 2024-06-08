Леонова о пересмотре итогов командника ОИ-2022: «Если бы нас позвали на вручение этих медалей, то я бы не поехала»

Алена Леонова заявила, что не поехала бы на вручение наград за командник ОИ-2022.

Сообщалось, что награждение американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх-2024 в Париже.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Золото досталось США, серебро – Японии.

«Мне кажется, просто выбрали более или менее удобный день, потому что наверняка есть давление извне с ожиданиями олимпийских медалей.

Может ли это быть попыткой пошутить над нами? Ну, такое может быть, но не хочу утверждать. Скажем так, обстоятельства очень смахивают на это, все-таки вручают олимпийские медали 2022 года на Олимпиаде, где россиян не будет.

Радовалась ли бы я на месте американцев? Вы знаете, менталитет разный, поэтому сказать тяжело. Я скажу немного по-другому, что если бы нас позвали на вручение этих медалей, то я бы не поехала.

Если бы это была ошибка судейства, что может быть случайностью, то была бы рада такому исходу. Но сейчас это все уже настолько очернилось, что у меня больше было бы негативных впечатлений. Эта медаль бы не стоила ничего для меня, наверное», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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