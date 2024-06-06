Катарина Гербольдт: «Считаю, что у нас самые сильные одиночницы в мире. Если бы выпустили на мировую арену – они бы это подтвердили»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Фигурное катание

Катарина Гербольдт считает, что российские фигуристки остаются сильнейшими в мире.

В основной состав сборной России на сезон-2024/25 вошли Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова.

«Я бы не сказала, что нет фамилий «вау». Достаточно большой список спортсменов среди девушек, считаю, что у нас самые сильные одиночницы в мире. Если бы выпустили на мировую арену – они бы это подтвердили.

А громкие имена складывались из‑за титулов, на сегодняшний день, к сожалению, у нынешних пришедших звездочек нет тех титулов. Но званий нет не из‑за того, что они не дотягивают, а из‑за сложившейся ситуации», – сказала тренер. 

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3 комментария
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Ответ Max Zdanov
А по факту грибы Сакомото потенциально только Петросян перебьет, и то при чистых двух прокатах, минимум с тремя чистыми как слеза младенца ультра-си. Просто многие еще не поняли что Трусова/Щербакова/Валиева это было уникальное явление в фк, к сожалению пока и близко не видно кто сможет из наших приблизиться к этому уровню, как бы фанаты к этим трем девочкам не относились.
Да объективно у нас кому 17 и прыгает квады кот наплакал
+2
0
+2
А по факту грибы Сакомото потенциально только Петросян перебьет, и то при чистых двух прокатах, минимум с тремя чистыми как слеза младенца ультра-си. Просто многие еще не поняли что Трусова/Щербакова/Валиева это было уникальное явление в фк, к сожалению пока и близко не видно кто сможет из наших приблизиться к этому уровню, как бы фанаты к этим трем девочкам не относились.
+3
-2
+1
Если бы у бабушки было бы кое что она была бы дедушкой
+2
-2
0
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