Катарина Гербольдт: «Всегда было понятно, что Щербакова очень талантлива и будет кататься на мировой арене, претендовать на высокие места»

Тренер Катарина Гербольдт заявила, что талант Щербаковой был виден с детства.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022 Анне Щербаковой исполнилось 20 лет.

«Всегда было понятно, что она очень талантливая и будет кататься на мировой арене, претендовать на высокие места.

Самое главное – когда ты умеешь превратить волнение в свою силу, которая позволяет тебе показывать максимум на соревнованиях. В ней с детства это было всегда видно», – отметила .