Катарина Гербольдт: «Всегда было понятно, что Щербакова очень талантлива и будет кататься на мировой арене, претендовать на высокие места»
Тренер Катарина Гербольдт заявила, что талант Щербаковой был виден с детства.
Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022 Анне Щербаковой исполнилось 20 лет.
«Всегда было понятно, что она очень талантливая и будет кататься на мировой арене, претендовать на высокие места.
Самое главное – когда ты умеешь превратить волнение в свою силу, которая позволяет тебе показывать максимум на соревнованиях. В ней с детства это было всегда видно», – отметила Гербольдт.
Аня по всем параметрам шла 1 номером в свой первый юниорский сезон, Саша была уверенно следом. Обе накануне этого сезона прыгнули квады на тренировке. И потом перелом, и то, что должно было стать триумфом, стало триумфом Саши. Саша - герой и умница, но ее уникальность во многом благодаря травме Ани, потому что без этого Аня также пыталась бы крутить квад и была бы на пьедестале ючм в первый юниорский сезон.
Очень Рада, что при всех травмах, ковидах и отстранениях , она чемпионка мира и олимпийская чемпионка.
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Хотя по-характеру согласна, Аня умеет собираться, она умна, расчетлива, спокойна, характер нордический. С этим никто не спорит и это крайне важно для спортсмена.