Катарина Гербольдт: «Всегда было понятно, что Щербакова очень талантлива и будет кататься на мировой арене, претендовать на высокие места»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Тренер Катарина Гербольдт заявила, что талант Щербаковой был виден с детства.

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022 Анне Щербаковой исполнилось 20 лет.

«Всегда было понятно, что она очень талантливая и будет кататься на мировой арене, претендовать на высокие места.

Самое главное – когда ты умеешь превратить волнение в свою силу, которая позволяет тебе показывать максимум на соревнованиях. В ней с детства это было всегда видно», – отметила Гербольдт.

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2 комментария
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Я помню, когда Аня катала еще по новисам своего Dreamcatcher а, и как-то скатала его на показалках, к каждому прыжковому добавив тройной тулуп, то есть ПП с 7 каскадами, даже ТАТ во время комментирования гран при взрослых восхищалась, не называя имени - вот есть такая девочка!

Аня по всем параметрам шла 1 номером в свой первый юниорский сезон, Саша была уверенно следом. Обе накануне этого сезона прыгнули квады на тренировке. И потом перелом, и то, что должно было стать триумфом, стало триумфом Саши. Саша - герой и умница, но ее уникальность во многом благодаря травме Ани, потому что без этого Аня также пыталась бы крутить квад и была бы на пьедестале ючм в первый юниорский сезон.

Очень Рада, что при всех травмах, ковидах и отстранениях , она чемпионка мира и олимпийская чемпионка.
Три золота ЧР были легендарны
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Ответ Vendetta4111323
Я помню, когда Аня катала еще по новисам своего Dreamcatcher а, и как-то скатала его на показалках, к каждому прыжковому добавив тройной тулуп, то есть ПП с 7 каскадами, даже ТАТ во время комментирования гран при взрослых восхищалась, не называя имени - вот есть такая девочка! Аня по всем параметрам шла 1 номером в свой первый юниорский сезон, Саша была уверенно следом. Обе накануне этого сезона прыгнули квады на тренировке. И потом перелом, и то, что должно было стать триумфом, стало триумфом Саши. Саша - герой и умница, но ее уникальность во многом благодаря травме Ани, потому что без этого Аня также пыталась бы крутить квад и была бы на пьедестале ючм в первый юниорский сезон. Очень Рада, что при всех травмах, ковидах и отстранениях , она чемпионка мира и олимпийская чемпионка. Три золота ЧР были легендарны
Ой , ну зачем вы свистите. Саша прыгала пять квадов и Ане до нее, как до Луны.
Хотя по-характеру согласна, Аня умеет собираться, она умна, расчетлива, спокойна, характер нордический. С этим никто не спорит и это крайне важно для спортсмена.
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