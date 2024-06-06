Михаил Дегтярев: «Большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС. Договорились о проведении Игр стран ШОС»

Теги Михаил Дегтярев ТАСС Водные виды

Дегтярев заявил, что достигнута договоренность о проведении Игр стран ШОС.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – международная организация, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 

24 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярев на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином предложил проводить регулярные Игры стран ШОС по наиболее популярным видам спорта.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС, это сотрудничество идет. Договорились о проведении Игр стран ШОС, недавно встречались, договорились», – сказал Дегтярев. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий