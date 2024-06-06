Михаил Дегтярев: «Большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС. Договорились о проведении Игр стран ШОС»

Дегтярев заявил, что достигнута договоренность о проведении Игр стран ШОС.

ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – международная организация, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

24 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярев на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином предложил проводить регулярные Игры стран ШОС по наиболее популярным видам спорта.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС, это сотрудничество идет. Договорились о проведении Игр стран ШОС, недавно встречались, договорились», – сказал Дегтярев.