Михаил Дегтярев: «Большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС. Договорились о проведении Игр стран ШОС»
Дегтярев заявил, что достигнута договоренность о проведении Игр стран ШОС.
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) – международная организация, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
24 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярев на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином предложил проводить регулярные Игры стран ШОС по наиболее популярным видам спорта.
«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС, это сотрудничество идет. Договорились о проведении Игр стран ШОС, недавно встречались, договорились», – сказал Дегтярев.