Павел Колобков: «Отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире. Мы же видим, насколько там снизился уровень»

Теги сборная России Павел Колобков Р-Спорт Фигурное катание

Колобков высказался об отстранении российских фигуристов от международных стартов.

«Отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире. Мы же видим, как проходят турниры, включая чемпионат мира, насколько там снизился уровень.

В фигурном катании все заинтересованы в том, чтобы в соревнованиях участвовали сильнейшие. А мы безусловные мировые лидеры.

Мне особенно жаль молодых спортсменов, только начинающих свой путь. Решение о недопуске наших фигуристов политическое.

Я всегда считал, что спорт должен быть вне всякой политики. Наш мир очень узок, все друг друга знают: и тренеры, и спортсмены. Поэтому они должны отстаивать и защищать автономию спорта. Но в последнее время мы видим, что этого не происходит.

Спорт оказался совсем другим, и атлеты, по сути, становятся инструментами в большой политической игре. Конечно, для наших фигуристов будут организованы всевозможные турниры. Я надеюсь, что российский и мировой спорт переживут этот сложный этап.

Нашим атлетам надо набраться мужества, терпения и сил. Не опускать руки, тренироваться и все доказывать своим мастерством. Чем сильнее будут наши фигуристы, тем быстрее мы вернемся на мировую арену. И вернемся, как обычно, лидерами», – сказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков. 

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6 комментариев
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Видимо решили взять их измором, повторяя одно и то же)
+4
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+4
Ответ Тайга86
Видимо решили взять их измором, повторяя одно и то же)
а читаем это только мы))))))
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Я давно так не смеялась.. Меня уже удивить трудно, но находятся такие персонажи
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"Чем сильнее будут наши фигуристы, тем быстрее мы вернемся на мировую арену."
Потрясающая логика. Какой же уровень был последние 2 года?
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"Я надеюсь, что российский и мировой спорт переживут этот сложный этап."
Тоже хочется верить в хороший исход .Хотелось бы на соревнованиях видеть сильнейших спортсменов.
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Ответ catcher69
а читаем это только мы))))))
Ага)
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