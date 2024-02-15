Павел Кулижников: «Никто не поедет в нейтральном статусе, забудьте. О нас вытирают ноги, имейте совесть, честь»

Павел Кулижников заявил, что не намерен выступать в нейтральном статусе.

– В этом сезоне лучше себя чувствуешь психологически?

– Голова немного получше, лучше переношу эти стрессовые ситуации. Надо просто не падать духом, продолжать работать. Когда‑то, но получится выбраться.

– Поедешь в нейтральном статусе на соревнования ISU, если совет вынесет в марте такое решение?

– Никто не поедет, забудьте. О вас вытирают ноги, дают свои условия. Вас пинают, о вас ноги вытирают – ну вы совсем, что ли? Имейте совесть, честь. Ну не знаю. Да никогда в жизни, – сказал конькобежец.

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?