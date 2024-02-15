Павел Кулижников: «Никто не поедет в нейтральном статусе, забудьте. О нас вытирают ноги, имейте совесть, честь»

Теги сборная России (коньки) ISU Павел Кулижников Политика Матч ТВ Коньки/шорт-трек

Павел Кулижников заявил, что не намерен выступать в нейтральном статусе.

– В этом сезоне лучше себя чувствуешь психологически?

– Голова немного получше, лучше переношу эти стрессовые ситуации. Надо просто не падать духом, продолжать работать. Когда‑то, но получится выбраться.

– Поедешь в нейтральном статусе на соревнования ISU, если совет вынесет в марте такое решение?

– Никто не поедет, забудьте. О вас вытирают ноги, дают свои условия. Вас пинают, о вас ноги вытирают – ну вы совсем, что ли? Имейте совесть, честь. Ну не знаю. Да никогда в жизни, – сказал конькобежец.

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?

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29 комментариев
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- Алё, Мок, я не поеду на Олимпиаду, не могу сейчас разговаривать!
- Но ты же сам позвонил...
- Все, давай, пока!
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Еще один говорит за всех. Говори за себя, а остальные сами решат
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Так а если вдруг сам Владимир Рюрикович скажет что надо ехать? Как тогда быть, Павлик?
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Про нейтральный статус говорит "человек", ездивший в 2022 на ОИ с белым флагом...
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О вас, вас, о вас, вы, имейте
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Я понять не могу: он кому оппонирует?
Как-будто к нему пришла группа российских спортсменов и спрашивает как быть, хотя ему просто задал вопрос журналист.
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Павка уже отбегал, может теперь вещать.
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О нас вытирают ноги наши же собственные российские власть предержащие, сделавшие нас заложниками своей стратегии по удерживанию этой власти бессрочно и любой ценой.
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Да, что они за право такое взяли на себя, говорить за всех и вся?! Да, говорите только за себя. Остальные сами за себя скажут. У каждого и каждой, своя жизнь профессионально - спортивная.
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Ответ Lacrosse-style goal
Так а если вдруг сам Владимир Рюрикович скажет что надо ехать? Как тогда быть, Павлик?
тогда они по классике в 5 сек переобуются, невпервой)
+11
-1
+10
Ответ Lacrosse-style goal
Так а если вдруг сам Владимир Рюрикович скажет что надо ехать? Как тогда быть, Павлик?
Скажет забытое:Партия сказала надо-комсомол ответил-есть!)
+9
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+8
Ответ Ярик01
А раньше что ездил и на олимпиаду, и на ЧЕ и на ЧМ. Ноги как-то не так вытирали, предоставляя белый флажок?
раньше чести не было , а сейчас поимел . приобрел на Авито .
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Любят у нас такие выражения в стиле: "о нас вытирают ноги", "на нас плюют" и др. Сразу видно, что люди, которые произносят подобные вещи, не читают книг, а только заметки в интернете и смотрят видео в Ютубе.
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Вот только этот персонаж вроде был на ОИ, а другие не были,, вот в чем вопрос
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-Ты обманул нас.
-Вы сами себя обманули.
(Стивен Кинг, "Буря столетия")
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Ответ Азамат011989
Любой ценой?! Вы еще не видели, что такое удерживание власти любой ценой! И не дай Бог нам всем это увидеть.
Вижу воочию сейчас. И боюсь, что это только цветочки, история подсказывает, что аппетит приходит во время еды, особенно к людоедам. И действительно, не дай Бог.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Прочитал голосом Елагина. Топ.
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С 14 -го года вытирают ноги, а теперь не выдержали, пока отказались от импортных вытиральщиков, потом пойму, что и свои тоже унижают.
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Чем ближе карьера чиновника, тем сильнее обостряется "патриотизм" )
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А Туктамышева тоже откажется ехать в нейтральном статусе?
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О, да. Кому и знать о "совести" и "чести"...
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Комментарий удален модератором
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