«Меня трясло как никогда. Думал, нас просто убьют». Самсонов рассказал, как они с Мозалевым опоздали на самолет во Владивосток

Даниил Самсонов рассказал, как вместе с Андреем Мозалевым опоздал на самолет.

Фигуристы летели из Москвы во Владивосток на шоу Этери Тутберидзе.

«Смотрю на табло – «Владивосток, посадка закончена»... И все, меня накрывает жуткая паника, я впервые в такой ситуации. Я ведь человек, который не любит опаздывать вообще, всегда прихожу заранее.

Если бы мы опоздали на самолет в Санкт-Петербург, куда лететь всего час и вылеты каждые 10 минут, это был бы вообще другой вопрос. А это все-таки Владивосток, 8 часов в воздухе», – сказал Самсонов.

Он добавил, что пришлось возвращать билеты «Аэрофлота» и покупать их заново.

«Я не знаю, что со мной происходило, меня трясло как никогда. Думал, нас просто убьют.

Нам повезло, следующий рейс был уже через 2 часа. Но мест в экономе на второй самолет не было, мы полетели в комфорте. Это не бизнес-класс, но места было побольше. Цена была, конечно, нереальная».

При этом багаж с костюмами и коньками фигуристов для шоу остался в Москве. Для выступления им пришлось взять коньки у Макара Игнатова и Арсения Федотова.

«Тутберидзе, конечно, высказала все, что она о нас думает. Еще до выступления нам с Андреем пришлось ехать в магазин за нужной одеждой, мы все купили, так что на репетиции у Андрея все было хорошо, а я трижды падаю на дорожке и сальхов не получается совсем.

Этери Георгиевна и все остальные дико смеялись с нас. На самом шоу, к счастью, мы хорошо откатали номера, никто даже ничего не заметил. Правда, на финал мы не вышли – Арсению и Макару нужны были их коньки», – рассказал Самсонов во время прямого эфира на канале «Фигурка».