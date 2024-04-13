Даниил Самсонов: «У меня были мысли о четверном акселе, но в голове не укладывается, как скрутить это»

Теги сборная России сборная Грузии Андрей Мозалев Даниил Самсонов Ника Эгадзе Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов высказался о попытках исполнить четверной аксель.

В минувшем сезоне ученик Этери Тутберидзе занял пятое место на чемпионате России и восьмое на Спартакиаде.

– Как сейчас конкуренция в группе? Появился Мозалев.

– Конкуренции нет, мы давно знакомы, у нас в группе еще Эгадзе, мы как лучшие друзья вместе тренируемся, ходим везде вместе. Всегда лучше тренироваться, когда есть с кем пошутить, кто подбодрит. Вся конкуренция на стартах.

– Вы не пробовали четверной аксель?

– Мы пошутили на эту тему, что многие пробовали – и не самым удачным образом. Сегодня один фигурист показал свою попытку и было падение. Мы пошутили, что надо выложить.

У меня были мысли о четверном акселе, но в голове не укладывается, как скрутить это. Сейчас готовлюсь к следующему сезону, планирую усложнять контент, – сказал фигурист.

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1 комментарий
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Интересно, кто ещё не подал заявку на 4 Аксель? Вроде, Семён Соловьев точно дал обещания не делать этот прыжок. Но ради него вряд-ли откроют новый соревновательный сезон.
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