Илья Авербух: «Спорт – это то, что объединяет нас. Наша страна находится в состоянии абсолютно несправедливого отстранения от соревнований»

Илья Авербух назвал объединение людей одной из ценностей спорта.

Об этом олимпийский призер в танцах на льду и хореограф высказался на мотивационной дискуссии «Достигай и побеждай с Первыми» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас наша страна находится в состоянии абсолютно несправедливого отстранения от международных соревнований.

И то, что этот вопрос задаете вы, гражданин другой страны (Авербух обращается к студенту из Марокко, задавшему вопрос о ценности спорта – Sports), подчеркивает, что спорт – это то, что объединяет нас.

Спорт всегда был демонстрацией всего лучшего. Мы всегда жали друг другу руки, всегда обнимались. И знали, что тебя в следующий раз сможет обойти тот, кого ты сегодня обошел», – заявил Авербух.