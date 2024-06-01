Илья Авербух: «Спорт – это то, что объединяет нас. Наша страна находится в состоянии абсолютно несправедливого отстранения от соревнований»

Теги Илья Авербух сборная России Фигурное катание

Илья Авербух назвал объединение людей одной из ценностей спорта.

Об этом олимпийский призер в танцах на льду и хореограф высказался на мотивационной дискуссии «Достигай и побеждай с Первыми» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас наша страна находится в состоянии абсолютно несправедливого отстранения от международных соревнований. 

И то, что этот вопрос задаете вы, гражданин другой страны (Авербух обращается к студенту из Марокко, задавшему вопрос о ценности спорта – Sports), подчеркивает, что спорт – это то, что объединяет нас.

Спорт всегда был демонстрацией всего лучшего. Мы всегда жали друг другу руки, всегда обнимались. И знали, что тебя в следующий раз сможет обойти тот, кого ты сегодня обошел», – заявил Авербух.

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7 комментариев
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Пони бегают по кругу...
Ничего не меняется.
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А что случилось? Универсальная позиция, натворить делов, а потом кричать, А нас за что?
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А мне кажется, что нас объединяют прилавки магазинов. Хотя его кормит спорт.Это другое.
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Не прость осуществить мечту о своем театре, надо уметь красиво говорить.
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Ответ Pkatushki
Вашей страны с октября 1993 не существует. В ходу вертикаль власти РФ. По построению РФ не государство, а дурдом, и все кто не видит разницы между Россией и РФ просто больные на всю голову.
Я так понимаю, что себя Вы считаете абсолютно здоровым. Спорный вопрос, если учесть, что этот бред, с настойчивостью маньяка, Вы повторяете каждый день.
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