Авербух о работе с Гуменником: «Петя – творческий, тактичный, интеллигентный. Какие‑то вещи добавляет от себя, это очень важно»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника.

В прошедшем сезоне Гуменник стал бронзовым призером чемпионата России по фигурному катанию.

«Мы уже поставили часть программы. Тему договорились пока не рассказывать. Работа с Петром ведется. С Петей работать очень интересно, он творческий, наполненный человек, тактичный, интеллигентный.

Какие‑то вещи добавляет от себя, это очень важно. Хорошо слышит музыку, это наш первый опыт работы, мне интересно взаимодействовать с ним», – сказал хореограф Авербух.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пусть этот творческий союз будет успешным и мы увидим в новом сезоне интересную постановку программы в исполнении Петра. Удачи !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий