Авербух о работе с Гуменником: «Петя – творческий, тактичный, интеллигентный. Какие‑то вещи добавляет от себя, это очень важно»
Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника.
В прошедшем сезоне Гуменник стал бронзовым призером чемпионата России по фигурному катанию.
«Мы уже поставили часть программы. Тему договорились пока не рассказывать. Работа с Петром ведется. С Петей работать очень интересно, он творческий, наполненный человек, тактичный, интеллигентный.
Какие‑то вещи добавляет от себя, это очень важно. Хорошо слышит музыку, это наш первый опыт работы, мне интересно взаимодействовать с ним», – сказал хореограф Авербух.