Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника.

В прошедшем сезоне Гуменник стал бронзовым призером чемпионата России по фигурному катанию.

«Мы уже поставили часть программы. Тему договорились пока не рассказывать. Работа с Петром ведется. С Петей работать очень интересно, он творческий, наполненный человек, тактичный, интеллигентный.

Какие‑то вещи добавляет от себя, это очень важно. Хорошо слышит музыку, это наш первый опыт работы, мне интересно взаимодействовать с ним», – сказал хореограф Авербух.