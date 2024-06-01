«Опорный полузащитник Плющенко, нападающий Жулин, тренер Авербух и менеджер Мишин». Галлямов назвал версию футбольной команды фигуристов

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Александр Галлямов назвал свою версию футбольной команды из фигуристов.

Чемпион мира в парном катании в ответ на предложение журналистов собрал такой состав: вратарь – Никита Рахманин, защита – Федор Климов, Никита Володин, Алексей Святченко, полузащита – Евгений Плющенко, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, вингеры – сам Галлямов и Андрей Мозалев, нападение – Артур Минчук, Александр Жулин.

Галлямов также выбрал тренером команды Илью Авербуха, а генеральным менеджером – Алексея Мишина.

«Опорный полузащитник – это Плющенко, все говорят, как он классно играет футбол, и я сам немножко видел на роликах. Он очень хорошо обращается с мячом. Думаю, что за центром поля он бы мог хорошо присмотреть.

Алиев с Лутфуллиным – атакующие полузащитники. Глеб очень хорошо может отдать последний пас на нападающего. В этом плане мне очень приятно с ним играть, когда я работаю полностью в нападении. И в стеночку классно с ним сыграть. Очень хорошо у нас получается играть в связке. Как играет Дима Алиев, я уже давно знаю. Может из ничего сделать голевой момент.

Мозалев слева будет шикарно навешивать в штрафную, будет разрывать левый фланг. Почему я выбрал себя справа? Потому что я левоногий, будет удобно смещаться в центр и пробивать в стиле Арьена Роббена.

Могу смещаться в центр и навешивать Артуру Леонидовичу Минчуку или же обыгрываться в стеночку с Жулиным. Когда мы играем на сборах периодически, то он (Минчук) забивает почти во всех эпизодах, из любого паса может выжать максимум. А Жулин Александр Вячеславович – большой фанат футбола, мы с ним ходили даже в Сочи на стадион, когда играл «Зенит». Он звал поиграть в футбол в Москве, надеюсь, как можно скорее мы сможем с ним сыграть.

Илья Изяславович (Авербух) говорил, что провел пару тренировок с командой Медиалиги «Дружина». В детстве он вообще делал выбор между футболом и фигурным катанием и выбрал правильно. Его опыт и понимание деталей, движения всех элементов механизма позволяют ему легко управлять нашей командой. Кто слышит его замечания во время шоу, тот понимает, что он видит всю картину целиком. Еще у него большая коллекция бейсболок, как и у Юргена Клоппа. Его в Санкт-Петербурге любят не меньше, чем Клоппа в Ливерпуле. Думаю, и в управлении командой они схожи.

Алексей Николаевич (Мишин) – сам большой любитель футбола, часто нам подыгрывает в раздевалках. Уверен, что у него стратегическое мышление в футболе не хуже, чем в фигурном катании. Он чем-то напоминает Алекса Фергюсона», – объяснил свой выбор Галлямов.

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