Илья Авербух: «У меня есть большая мечта, что когда-нибудь у меня будет свой ледовый театр. Я к этой мечте уже иду больше 10 лет»

Илья Авербух рассказал о мечте создать свой ледовый театр.

«У меня есть большая глобальная мечта, что когда-нибудь у меня будет свой театр, ледовый театр, где мы будем работать не в ледовых дворцах, а в театральном пространстве, только на льду.

Я к этой мечте уже иду больше десяти лет. Что я делаю для этой мечты? Более 8 различных спектаклей, чтобы показать, что я могу делать. Мне осталось только построить его», – сказал хореограф.