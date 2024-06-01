Илья Авербух: «У меня есть большая мечта, что когда-нибудь у меня будет свой ледовый театр. Я к этой мечте уже иду больше 10 лет»
Илья Авербух рассказал о мечте создать свой ледовый театр.
«У меня есть большая глобальная мечта, что когда-нибудь у меня будет свой театр, ледовый театр, где мы будем работать не в ледовых дворцах, а в театральном пространстве, только на льду.
Я к этой мечте уже иду больше десяти лет. Что я делаю для этой мечты? Более 8 различных спектаклей, чтобы показать, что я могу делать. Мне осталось только построить его», – сказал хореограф.
Получается Авербух хочет свой Ледовый театр за государственные и окологосударственные деньги.
Для начала можно попробовать подарить часы усам
как и в религиозных храмах, это место где сапиенс может обрести катарсис и очиститься душой и мыслями, собственно именно для этого и существуют, и первые, и вторые...
в фигурном катании катарсис возможен в единичных миниатюрных программах, как спортивных, так и показательных, но не представляю его в громоздких нафталиновых многочасовых спектаклях-сказках, рассчитанных на детскую аудиторию...
как говорится в одном фильме: а зачем нужна дорога, которая не ведёт к храму?!
и еще театр это не только постановки, но и те, кто осуществляет эти замыслы. Штат немаленькия, и не дешовый.