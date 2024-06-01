Илья Авербух: «У меня есть большая мечта, что когда-нибудь у меня будет свой ледовый театр. Я к этой мечте уже иду больше 10 лет»

Теги Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о мечте создать свой ледовый театр.

«У меня есть большая глобальная мечта, что когда-нибудь у меня будет свой театр, ледовый театр, где мы будем работать не в ледовых дворцах, а в театральном пространстве, только на льду.

Я к этой мечте уже иду больше десяти лет. Что я делаю для этой мечты? Более 8 различных спектаклей, чтобы показать, что я могу делать. Мне осталось только построить его», – сказал хореограф.

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20 комментариев
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Несчастный сирота, доктор ледовых наук, директор знаменитого театра Кар...Кавербух.
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Совсем недавно Авербух рассказывал что просто шоу убыточны без грантов и спонсоров госмонополий.
Получается Авербух хочет свой Ледовый театр за государственные и окологосударственные деньги.
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Рецепт есть - выйти замуж за пескова

Для начала можно попробовать подарить часы усам
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театр неслучайно называют - храмом искусств,
как и в религиозных храмах, это место где сапиенс может обрести катарсис и очиститься душой и мыслями, собственно именно для этого и существуют, и первые, и вторые...
в фигурном катании катарсис возможен в единичных миниатюрных программах, как спортивных, так и показательных, но не представляю его в громоздких нафталиновых многочасовых спектаклях-сказках, рассчитанных на детскую аудиторию...
как говорится в одном фильме: а зачем нужна дорога, которая не ведёт к храму?!
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Так, Илья начал попрошайничать)) Намёками.
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Ну будет театр свой ледовый, осуществится мечта, успокоятся амбиции...И что? Всё равно чёс по городам сейчас на первом месте, на театр придется зарабатывать еще интенсивней. Все сейчас ищут возможности.. Не знаю, думаю это скорее головная боль, чем приличный доход.
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Но строительство он начал с дома для новой семьи.
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Когда нибудь у меня будет ледовый театр, только дайте денег, сказал Изяславович.
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Ответ N-fox
Для многих фигуристов, закончивших карьеру, и не обладающих звездным статусом, постоянная работа в таком театре была бы выходом.
Безусловно. Но нужны зрители...много зрителей. Чтобы их было много, их нужно привлекать, удивлять...А это тоже стоит денег.
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Ответ Тайга86
Безусловно. Но нужны зрители...много зрителей. Чтобы их было много, их нужно привлекать, удивлять...А это тоже стоит денег.
Если что-то есть на постоянной основе - различное техническое оборудование, костюмерные и т.п., вложений будет меньше, чем в разовое шоу. Но лед в принципе дело не дешевое.
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Для многих фигуристов, закончивших карьеру, и не обладающих звездным статусом, постоянная работа в таком театре была бы выходом.
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А то, что строится в Калужской области как называется? там вроде бюджетные деньги?
и еще театр это не только постановки, но и те, кто осуществляет эти замыслы. Штат немаленькия, и не дешовый.
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Единственная история, при которой театр не выглядит утопией - у продюсера есть энное количество сверхприбыльных проектов, а театр - презентационная фишка. Типа, гастроли ледового театра Ильи Авербуха. Но если даже колесящие по стране шоу не окупаются, театр - это айсберг, плывущий на Титаник. Он наверняка угробит бизнес
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Ответ N-fox
Для многих фигуристов, закончивших карьеру, и не обладающих звездным статусом, постоянная работа в таком театре была бы выходом.
Вроде в СП есть ледовый театр, директор которого возмущался, что Авербух у них хлеб отбирает.
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Ответ Железная Леди
Вроде в СП есть ледовый театр, директор которого возмущался, что Авербух у них хлеб отбирает.
Да, есть ледовый театр в Петербурге, но он не раскручен, нет рекламы, за много лет жизни в Питере, ни разу не попадалась информация об их ледовых представлениях. Безусловно, шоу со звездами быстпее соберет публику.
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Ответ N-fox
Для многих фигуристов, закончивших карьеру, и не обладающих звездным статусом, постоянная работа в таком театре была бы выходом.
Многих ? Многим и зарплату надо платить много. А билетами это вряд ли окупается. ведь большинства наших театров на госдотациях.
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