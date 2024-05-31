Александр Энберт: «Хавронина и Нарижный показали в этом году классное катание, быстро скатались. Они семимильными шагами идут вперед»

Александр Энберт поделился мнением о российских танцах на льду.

– Насколько наши танцоры были бы конкурентоспособны на международной арене?

– В танцах на льду у нас есть прекрасная пара / , которая имеет колоссальный опыт международных турниров, прекрасно катается. В танцах на льду сложно строить какие‑то прогнозы, не видя очные противостояния.

– / — одно из открытий сезона.

– Хавронина и Нарижный должны выступать на мировой арене и показывать свое катание. В танцах на льду первая тройка очень плотная, опытные спортсмены.

Ребята показали в этом году классное катание, быстро скатались. Они семимильными шагами идут вперед. До тройки чемпионата мира нужно пройти определенный путь, конечно, – сказал призер чемпионата мира-2019.