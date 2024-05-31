Александр Энберт: «Хавронина и Нарижный показали в этом году классное катание, быстро скатались. Они семимильными шагами идут вперед»
Александр Энберт поделился мнением о российских танцах на льду.
– Насколько наши танцоры были бы конкурентоспособны на международной арене?
– В танцах на льду у нас есть прекрасная пара Степанова/Букин, которая имеет колоссальный опыт международных турниров, прекрасно катается. В танцах на льду сложно строить какие‑то прогнозы, не видя очные противостояния.
– Хавронина/Нарижный — одно из открытий сезона.
– Хавронина и Нарижный должны выступать на мировой арене и показывать свое катание. В танцах на льду первая тройка очень плотная, опытные спортсмены.
Ребята показали в этом году классное катание, быстро скатались. Они семимильными шагами идут вперед. До тройки чемпионата мира нужно пройти определенный путь, конечно, – сказал призер чемпионата мира-2019.
В прошлом сезоне мне они очень нравились.
Надеюсь в следующем сезоне будут только лучше