Александр Энберт: «Хавронина и Нарижный показали в этом году классное катание, быстро скатались. Они семимильными шагами идут вперед»

Теги сборная России танцы на льду Александр Энберт Александра Степанова Иван Букин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Александр Энберт поделился мнением о российских танцах на льду.

– Насколько наши танцоры были бы конкурентоспособны на международной арене?

– В танцах на льду у нас есть прекрасная пара Степанова/Букин, которая имеет колоссальный опыт международных турниров, прекрасно катается. В танцах на льду сложно строить какие‑то прогнозы, не видя очные противостояния.

Хавронина/Нарижный — одно из открытий сезона.

– Хавронина и Нарижный должны выступать на мировой арене и показывать свое катание. В танцах на льду первая тройка очень плотная, опытные спортсмены.

Ребята показали в этом году классное катание, быстро скатались. Они семимильными шагами идут вперед. До тройки чемпионата мира нужно пройти определенный путь, конечно, – сказал призер чемпионата мира-2019.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Согласна с Сашей.
В прошлом сезоне мне они очень нравились.
Надеюсь в следующем сезоне будут только лучше
+5
-2
+3
Замечательная получилась пара. Сразу влюбили в себя, всегда любовалась и ими самими, и их танцами. Желаю Ирине и Девиду только прогресса и успехов, продолжать развивать свой стиль, оттачивать мастерство и т.д.
0
0
0
Красивая, гармоничная пара, для меня были лучшими в прошедшем сезоне. И у них самые красивые были костюмы. Удачи ребятам в следующем.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий