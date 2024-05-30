Татьяна Тарасова: «Заворотнюк полюбила фигурное катание до такой степени, что вышла за Чернышева замуж. Их отношения вызывали у меня восторг»
Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.
Заворотнюк была женой фигуриста Петра Чернышева. Она ушла из жизни в 53 года.
«Такая страшная новость с утра. Ушла Настя Заворотнюк. Петя семья наши самые глубокие соболезнования, слова поддержки», – написала заслуженный тренер СССР в соцсети.
«Анастасию Заворотнюк запомнила прекрасной и веселой. Она была очень красивой девушкой. Мне очень жаль слышать подобные новости.
Сожалею. Выражаю соболезнования Петру, ее семье и детям. Что-то еще сказать тяжело. Мне безумно жаль», – цитирует Тарасову Sport24.
«Я очень любила Настю, хорошо была с ней знакома. Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело – фигурное катание до такой степени, что даже вышла за Петю замуж.
Их отношения вызывали у меня лично восторг. К сожалению, болезнь сгубила ее. Сколько бы они не боролись, победить не смогли. Мне очень жаль, очень жаль людей, которые любили ее», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Настя, прощай.................
Семье- мои соболезнования....
Могла ведь и по скрипту ответить.
Соболезнования семье. Очень грустная новость.