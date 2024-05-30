Татьяна Тарасова: «Заворотнюк полюбила фигурное катание до такой степени, что вышла за Чернышева замуж. Их отношения вызывали у меня восторг»

Теги Татьяна Тарасова Петр Чернышев Анастасия Заворотнюк Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

Заворотнюк была женой фигуриста Петра Чернышева. Она ушла из жизни в 53 года. 

«Такая страшная новость с утра. Ушла Настя Заворотнюк. Петя семья наши самые глубокие соболезнования, слова поддержки», – написала заслуженный тренер СССР в соцсети.

«Анастасию Заворотнюк запомнила прекрасной и веселой. Она была очень красивой девушкой. Мне очень жаль слышать подобные новости.

Сожалею. Выражаю соболезнования Петру, ее семье и детям. Что-то еще сказать тяжело. Мне безумно жаль», – цитирует Тарасову Sport24.

«Я очень любила Настю, хорошо была с ней знакома. Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело – фигурное катание до такой степени, что даже вышла за Петю замуж.

Их отношения вызывали у меня лично восторг. К сожалению, болезнь сгубила ее. Сколько бы они не боролись, победить не смогли. Мне очень жаль, очень жаль людей, которые любили ее», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ». 

8 комментариев
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А может быть сам человек понравился, а не фигурка 🫤🫤🫤
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Красивая женщина ушла... Как и Фриске. Помню на какие-то выборы в Москве пригнали группу Фриске выступать на школьном дворе перед избирателеми, октябрь или ноябрь, человек 20 - 30 стояли, смотрели и слушали... Запомнил её красоту...
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Тарасова: «Песков полюбил фигурное катание до такой степени, что женился на фигуристке. А сначала он любил маршала Будёного и женился на его внучке. А в промежутке Песков любил МИД до такой степени, что женился на дочке мидовского чиновника.
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За что бы ни бралась Анастасия- всё было прекрасно. Лёгкая, талантливая, искренняя. И конечно очень красивая. Лицо не кукольное, а живое, естественное, смотреть на неё было одно удовольствие.....
Настя, прощай.................
Семье- мои соболезнования....
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Вообще, Тарасовой звонить было рискованно.
Могла ведь и по скрипту ответить.
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То, что Чернышев - красивый, интересный и состоявшийся мужчина, конечно, не имело никакого значения. Только из любви к ФК.

Соболезнования семье. Очень грустная новость.
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Ответ Viks
Тарасова: «Песков полюбил фигурное катание до такой степени, что женился на фигуристке. А сначала он любил маршала Будёного и женился на его внучке. А в промежутке Песков любил МИД до такой степени, что женился на дочке мидовского чиновника.
... а сейчас Песков любит Путина...
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Одна из самых ярких актрис нашего кино. И навсегда в нашей памяти как фигуристка.
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