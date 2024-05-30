Татьяна Тарасова: «Заворотнюк полюбила фигурное катание до такой степени, что вышла за Чернышева замуж. Их отношения вызывали у меня восторг»

Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

Заворотнюк была женой фигуриста . Она ушла из жизни в 53 года.

«Такая страшная новость с утра. Ушла Настя Заворотнюк. Петя семья наши самые глубокие соболезнования, слова поддержки», – написала заслуженный тренер СССР в соцсети.

«Анастасию Заворотнюк запомнила прекрасной и веселой. Она была очень красивой девушкой. Мне очень жаль слышать подобные новости.

Сожалею. Выражаю соболезнования Петру, ее семье и детям. Что-то еще сказать тяжело. Мне безумно жаль», – цитирует Тарасову Sport24.

«Я очень любила Настю, хорошо была с ней знакома. Она была прелестная, очень красивая, нежная, прекрасная актриса. Полюбила наше дело – фигурное катание до такой степени, что даже вышла за Петю замуж.

Их отношения вызывали у меня лично восторг. К сожалению, болезнь сгубила ее. Сколько бы они не боролись, победить не смогли. Мне очень жаль, очень жаль людей, которые любили ее», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».