Туктамышева об отдыхе в Португалии: «Покорило невероятное смешение архитектурный стилей и яркие краски зданий»

Елизавета Туктамышева рассказала, как провела отпуск в Португалии.

«Я вернулась в наконец-то солнечный и теплый Петербург и готова рассказать про впечатления о Португалии, где мне очень понравилось! Если вы ни разу там не были, то очень рекомендую пройтись по этому списку. Места, вкусы и впечатления, которые покорили сердечко.

1. Мыс Рока. Это самая западная точка Евразии, очень эпичное место, место, где кончается земля. Невероятные ощущения просто стоять, смотреть вдаль и понимать, что перед тобой почти четыре тысячи километров Атлантического океана...

2. Азулежу. Многие дома в Португалии облицованы азулежу – португальские изразцы, а по-простому – плитка. Это яркие керамические квадраты, раскрашенные разными орнаментами. Самые старые образцы в Португалии находятся в Королевском дворце в Синтре, им более 600 лет! Ну а мы побывали на мастер-классе по росписи – классно провели время и, конечно, оставили себе получившиеся плиточки на память. Очень креативный и запоминающийся процесс. Создали своими руками прекрасный сувенир на память.

3. Дворец Пена – одно из самых романтических мест в Европе и бывшая летняя резиденция Королей. Находится на высокой скале откуда открывается живописный вид на океан. Покорило невероятное смешение архитектурный стилей и яркие краски зданий.

4. Пещера Бенагил. Это нереальный по красоте пляж под скалистым сводом. Наверху пещеры есть естественное «окно» через которое попадают солнечные лучи и вся пещера переливается золотом. Зрелище фантастическое! Добраться до пещеры можно только на лодке и это целое веселое приключение!

5. Дегустации вина и портвейна. Португалия – родина моряков – славится своими креплеными винами: портвейном, мадерой, крепленые мускаты. Я вообще не особо люблю крепленые вина, но некоторые из них мне очень понравились! Обязательно попробуйте.

6. Еда – однозначно паштель на завтрак, обед и ужин. Еще очень понравился местный бутерброд – франсезинья – состоит из хлеба, ветчины, сыра. Его запекают и заливают томатно-пивным соусом. Самый вкусный бутерброд в моей жизни! Больше он популярен в Порту, так что пробуйте его там», – написала чемпионка мира по фигурному катанию в своем телеграм-канале.