Дарья Усачева: «Никогда не было желания стать олимпийской чемпионкой. Маме я как-то сказала, что буду заслуженным тренером России»

Фигуристка Дарья Усачева заявила, что никогда не хотела выиграть Олимпиаду.

Усачевой 18 лет, она серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020. В ноябре 2021-го она получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии и больше не выступала на турнирах. Позже она перешла на тренерскую работу.

– Мама сильно переживала из-за происходящего?

– Очень, но она в целом человек тревожный. Я успокаивала ее, говорила, что у меня все хорошо. Видя мое отношение, она перестала чрезмерно волноваться.

– Она мечтала, что вы будете чемпионкой?

– Конечно. А кто не хочет, когда ты всю жизнь провел на катке вместе со своим ребенком?

– А вы?

– У меня никогда не было такого желания, как дети мечтают с ранних лет: «Я хочу стать олимпийской чемпионкой». Это странно, наверное, это звоночек какой-то был. Мама недавно вспомнила, я ей как-то сказала, что я не буду олимпийской чемпионкой, а буду заслуженным тренером России.

Почему меня в тот момент не забрали из спорта – непонятно. Но это я шучу, конечно, – рассказала Усачева.