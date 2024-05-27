Дарья Усачева: «Никогда не было желания стать олимпийской чемпионкой. Маме я как-то сказала, что буду заслуженным тренером России»

Теги сборная России Олимпийская сборная России женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева заявила, что никогда не хотела выиграть Олимпиаду.

Усачевой 18 лет, она серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020. В ноябре 2021-го она получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии и больше не выступала на турнирах. Позже она перешла на тренерскую работу.

– Мама сильно переживала из-за происходящего?

– Очень, но она в целом человек тревожный. Я успокаивала ее, говорила, что у меня все хорошо. Видя мое отношение, она перестала чрезмерно волноваться.

– Она мечтала, что вы будете чемпионкой?

– Конечно. А кто не хочет, когда ты всю жизнь провел на катке вместе со своим ребенком?

– А вы?

– У меня никогда не было такого желания, как дети мечтают с ранних лет: «Я хочу стать олимпийской чемпионкой». Это странно, наверное, это звоночек какой-то был. Мама недавно вспомнила, я ей как-то сказала, что я не буду олимпийской чемпионкой, а буду заслуженным тренером России.

Почему меня в тот момент не забрали из спорта – непонятно. Но это я шучу, конечно, – рассказала Усачева.

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5 комментариев
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Ответ ретроградный меркурий
Вот пример, что не надо вдалбливать и навязывать ребёнку собственные мечты и проецировать через него свое родительское тщеславие. Даша не мечтала стать олимпийской чемпионкой, поэтому для её уход из спорта не был таким тяжёлым. Закрыла спокойно страницу в жизни и пошла дальше. А кто-то всю жизнь терзается незакрытым гештальтом, навязыванным ему сверху родителями
Каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, иначе это не спортсмен, и проф. спортом ему заниматься не нужно.
И переезжать ради карьеры в Москву не нужно.
И в группу Тутберидзе тоже не нужно.
И в 15 лет выходить во взрослые не нужно.
И тренировать ультра-си не нужно.
Даже мне, человеку, далекому от психологии, очевидно, что девушка просто саму себя пытается убедить в этом, чтобы не испытывать боль и сожаление.
Да и как-то издевательски выглядит ваш комментарий, похож на ехидничанье над девочкой, которая в 15 лет получила серьезнейшую травму и чуть не стала инвалидом.
"Ну и хорошо, что закончила! Ты же ничего не хотела и ничего не добилась, из спорта ушла - и не жалко!"
Девчонку жалко, а вам должно быть стыдно за такую насмешку над ней.
П.С. Странно, родители, которые _не_ "вдалбливали" ребенку свое тщеславие и не самореализовывались через него, быстренько переехали в Москву и платно поступили к ЭГ в Хрустальный, поняв, что у дочки удачный возраст. Наверное отправили туда просто так, для здоровья? Ну или... родители мечтали о серебряной олимпийской медали, или, наверное, о бронзе. Или ещё лучше, о серебре ЮЧМ!
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Даш, может тогда надо школу закончить, егэ сдать и в вуз поступить? Кого и чему ты там научишь без образования?
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