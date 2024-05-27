Дарья Усачева: «Никогда не было желания стать олимпийской чемпионкой. Маме я как-то сказала, что буду заслуженным тренером России»
Фигуристка Дарья Усачева заявила, что никогда не хотела выиграть Олимпиаду.
Усачевой 18 лет, она серебряный призер юниорского чемпионата мира-2020. В ноябре 2021-го она получила травму бедра на этапе Гран-при в Японии и больше не выступала на турнирах. Позже она перешла на тренерскую работу.
– Мама сильно переживала из-за происходящего?
– Очень, но она в целом человек тревожный. Я успокаивала ее, говорила, что у меня все хорошо. Видя мое отношение, она перестала чрезмерно волноваться.
– Она мечтала, что вы будете чемпионкой?
– Конечно. А кто не хочет, когда ты всю жизнь провел на катке вместе со своим ребенком?
– А вы?
– У меня никогда не было такого желания, как дети мечтают с ранних лет: «Я хочу стать олимпийской чемпионкой». Это странно, наверное, это звоночек какой-то был. Мама недавно вспомнила, я ей как-то сказала, что я не буду олимпийской чемпионкой, а буду заслуженным тренером России.
Почему меня в тот момент не забрали из спорта – непонятно. Но это я шучу, конечно, – рассказала Усачева.
И переезжать ради карьеры в Москву не нужно.
И в группу Тутберидзе тоже не нужно.
И в 15 лет выходить во взрослые не нужно.
И тренировать ультра-си не нужно.
Даже мне, человеку, далекому от психологии, очевидно, что девушка просто саму себя пытается убедить в этом, чтобы не испытывать боль и сожаление.
Да и как-то издевательски выглядит ваш комментарий, похож на ехидничанье над девочкой, которая в 15 лет получила серьезнейшую травму и чуть не стала инвалидом.
"Ну и хорошо, что закончила! Ты же ничего не хотела и ничего не добилась, из спорта ушла - и не жалко!"
Девчонку жалко, а вам должно быть стыдно за такую насмешку над ней.
П.С. Странно, родители, которые _не_ "вдалбливали" ребенку свое тщеславие и не самореализовывались через него, быстренько переехали в Москву и платно поступили к ЭГ в Хрустальный, поняв, что у дочки удачный возраст. Наверное отправили туда просто так, для здоровья? Ну или... родители мечтали о серебряной олимпийской медали, или, наверное, о бронзе. Или ещё лучше, о серебре ЮЧМ!