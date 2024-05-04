Сотникова о карьере перед Сочи-2014: «Были мысли закончить с фигурным катанием. В голове была каша-малаша, я в течение дня по несколько раз меняла мнение»

Аделина Сотникова рассказала о трудностях в олимпийском сезоне Сочи-2014.

В 2014 году российская фигуристка Сотникова выиграла Олимпийские игры в одиночном катании.

«Желание добиться успеха меня мотивировало всегда, и мне нравилось состояние постоянного сражения с собой, особенно когда удавалось себя победить. Даже когда наступал какой-то кризис, я всегда давала себе время побороться, прежде чем принимать какие-то серьезные решения.

Когда у меня начался период пубертата и я потеряла все прыжки, то помню, я дала себе срок до августа, до контрольных прокатов сборной, чтобы понять, смогу ли я вернуть форму. Это был тяжелый период, потому что надо себя постоянно контролировать, просто держать себя в руках.

Для меня это была психологическая история, но я всегда давала себе время побороться, давала себе испытательный срок. Вы, наверное, помните, что в олимпийский сезон у меня шло не все гладко. Я тогда решила, что буду кататься до декабря и если уже дальше не преодолею свои трудности, то буду сниматься с чемпионата Европы, с Олимпиады, со всего.

Даже в декабре были такие мысли прийти к Елене Германовне (Буяновой) и сообщить ей, что я заканчиваю с фигурным катанием. Если я не умею кататься, то зачем в принципе это делать? Я думаю, что она об этих моих мыслях до сих пор не знает.

Но я собрала свою волю в кулак, поняла, что у меня осталось совсем немного времени, чтобы привести свои мозги в порядок, решила, что у меня в принципе есть хороший шанс поехать на Игры. Даже не выиграть их, а просто поехать, но для этого надо было еще отобраться, поскольку у нас тогда четыре девочки претендовали на два места по квоте.

И вот эта мысль о том, что нельзя сдаваться, что надо доказать самой же себе, что ты можешь и что тут нечего в принципе бояться, была решающей. Cейчас об этом просто говорить, а тогда у меня в голове была просто каша-малаша, я в течение дня по несколько раз меняла свое мнение. Эмоционально мне было непросто совладать со всем этим.

Но чемпионат России (победный для Сотниковой – Sports) как раз и показал, что я могу с собой справиться даже в таком состоянии. И я тогда поняла, что ничего страшного в этом нет, надо просто подружиться со своей головой, потому что на самом деле все идет от головы», – рассказала Сотникова.

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