Елена Радионова: «За то время, пока мы не выступали на международных соревнованиях, уровень нашего фигурного катания не упал, а то и вырос»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о возможном участии россиян в Олимпиаде-2026.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы на участие в Играх.

«Если наши руководители говорят о такой возможности, значит, они работают над этим.

Я думаю, как только наши ребята вернутся на международную арену, они будут завоевывать призовые места и побеждать. За то время, пока мы не выступали на международных соревнованиях, уровень нашего фигурного катания не упал, а то и вырос. Мы видим, какая конкуренция в парах.

Я думаю, как только мы вернемся, наши спортсмены будут на высших позициях. Остается только ждать», — сказала Радионова. 

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

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5 комментариев
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«наш вид спорта, российский вид спорта фигурное катание - очень сильное в мире фигурного катания» (с)
учитес, Леночка
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Конечно, не упал, а вырос. Вырос в два раза. Нет! В три!
Хотя, наверное, в четыре раза.
Жди, жди, в полночь ждиии (Гурченко)
+4
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+4
Ответ Romanova
«наш вид спорта, российский вид спорта фигурное катание - очень сильное в мире фигурного катания» (с) учитес, Леночка
🤣🤣🤣
+5
-1
+4
«За то время, пока мы не выступали на международных соревнованиях, уровень нашего фигурного катания не упал, а то и вырос» Особенно в женской одиночки где одна Аделя с четверными .
+2
0
+2
Уровень вырос и ещё как, особенно в детско-юношеской группе 10-15 лет.
Для меня юниорские старты уже обогнали взрослых🌟
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