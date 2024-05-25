Елена Радионова: «За то время, пока мы не выступали на международных соревнованиях, уровень нашего фигурного катания не упал, а то и вырос»

Елена Радионова высказалась о возможном участии россиян в Олимпиаде-2026.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы на участие в Играх.

«Если наши руководители говорят о такой возможности, значит, они работают над этим.

Я думаю, как только наши ребята вернутся на международную арену, они будут завоевывать призовые места и побеждать. За то время, пока мы не выступали на международных соревнованиях, уровень нашего фигурного катания не упал, а то и вырос. Мы видим, какая конкуренция в парах.

Я думаю, как только мы вернемся, наши спортсмены будут на высших позициях. Остается только ждать», — сказала Радионова.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались