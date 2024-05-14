Елена Радионова: «Шома Уно запомнился своим мягким катанием, хорошо владел коньком. Он всегда показывал интересные программы, очень яркий фигурист»

Теги сборная России сборная Японии мужское катание женское катание Елена Радионова Шома Уно Фигурное катание

Елена Радионова выразила сожаление из-за решения Шомы Уно завершить карьеру.

 

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из Японии объявил об уходе из спорта в мае.

«Шома Уно запомнился своим мягким катанием, хорошо владел коньком. Мы соревновались в одно время. Когда была возможность, смотрела его выступления вживую. Это всегда было интересно.

Удивлялась, как он так легко и мягко владеет коньком, в этом плане он был талантливым. Плюс всегда показывал интересные программы, очень яркий фигурист. Жалко, когда такие спортсмены заканчивают карьеру», - сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Радионова.

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