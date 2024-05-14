Елена Радионова: «Шома Уно запомнился своим мягким катанием, хорошо владел коньком. Он всегда показывал интересные программы, очень яркий фигурист»
Елена Радионова выразила сожаление из-за решения Шомы Уно завершить карьеру.
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию из Японии объявил об уходе из спорта в мае.
«Шома Уно запомнился своим мягким катанием, хорошо владел коньком. Мы соревновались в одно время. Когда была возможность, смотрела его выступления вживую. Это всегда было интересно.
Удивлялась, как он так легко и мягко владеет коньком, в этом плане он был талантливым. Плюс всегда показывал интересные программы, очень яркий фигурист. Жалко, когда такие спортсмены заканчивают карьеру», - сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Радионова.