Елена Радионова: «Вернется Валиева в спорт или нет, в любом случае мы будем этого ждать, но она настолько юная, что у нее все получится в любой сфере»

Елена Радионова поздравила Камилу Валиеву с окончанием школы.

«Хотела бы поздравить с окончанием школы. Это один из интереснейших жизненных этапов, и дальше будет больше. Все зависит только от нее, в какой сфере она захочет развиваться.

Вернется она в спорт или нет, в любом случае мы будем этого ждать, но она настолько юная, что у нее все получится в любой сфере. Она талантливый человек», — сказала .