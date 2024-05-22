Елена Радионова: «Вернется Валиева в спорт или нет, в любом случае мы будем этого ждать, но она настолько юная, что у нее все получится в любой сфере»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Елена Радионова поздравила Камилу Валиеву с окончанием школы.

«Хотела бы поздравить Камилу с окончанием школы. Это один из интереснейших жизненных этапов, и дальше будет больше. Все зависит только от нее, в какой сфере она захочет развиваться.

Вернется она в спорт или нет, в любом случае мы будем этого ждать, но она настолько юная, что у нее все получится в любой сфере. Она талантливый человек», — сказала Радионова.

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