Алексей Мишин: «Недавно Загитова подарила мне фирменную бутылку водки. Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины»

Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин рассказал о подарке от Алины Загитовой.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполнилось 22 года.

«Недавно Алина Загитова подарила мне на день рождения большую фирменную бутылку водки из Удмуртии.

Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины!» — сказал .