Алексей Мишин: «Недавно Загитова подарила мне фирменную бутылку водки. Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины»
Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин рассказал о подарке от Алины Загитовой.
Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполнилось 22 года.
«Недавно Алина Загитова подарила мне на день рождения большую фирменную бутылку водки из Удмуртии.
Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины!» — сказал Мишин.
- Осудите сначала себя самого,
Научитесь искусству такому,
Присоединяюсь к Алексею Николаевичу, за здоровье и счастье Алины)