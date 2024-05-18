Алексей Мишин: «Недавно Загитова подарила мне фирменную бутылку водки. Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин рассказал о подарке от Алины Загитовой.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполнилось 22 года. 

«Недавно Алина Загитова подарила мне на день рождения большую фирменную бутылку водки из Удмуртии.

Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье и счастье Алины!» — сказал Мишин

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39 комментариев
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"За здоровье и счастье Алины!»
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Мишин-то не мусульманин)
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Отличный тост. Профессорский!
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Ответ Gemma157
Дарить человеку бутылку водки, тем более мужчине пожилого возраста для молодой девушки это моветон..
Гемма, помните у Окуджавы
- Осудите сначала себя самого,
Научитесь искусству такому,
+11
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С Днём рождения, Алина!
+5
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Ответ Gemma157
Дарить человеку бутылку водки, тем более мужчине пожилого возраста для молодой девушки это моветон..
Учить незнакомого человека жить не моветон? Да ещё в день его рождения?
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Ого! Вот это подарок!
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Ну и на здоровье)
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Алина молодец хороший подарок подарила, шарит
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Столько добрых, красивых и искренних поздравлений, и я никак понять не могу, по какому принципу дорогая редакция выбирает, какие из них разместить на сайте.
Присоединяюсь к Алексею Николаевичу, за здоровье и счастье Алины)
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Ответ Viks
фирменную бутылку водки. Сегодня я ее раскрою и выпью за здоровье --- А не поплохеет?
Он же не алкаш, чтобы всю выпить.
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И мы с вами, кто рюмочку водки, кто стакан воды или сока)
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Ответ несахар
Мишину уже 83 года, в таком возрасте не водку, а зеленый чай надо пить
Там, вроде, кофеин, давление поднимется
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Ответ Lana-shu
А где написано? Ссылку на запрет покупки дадите?
Описывается случай, когда в подарок Пророку Мухаммаду ﷺ принесли бочонок вина. Человеку, который принес вино в подарок, Мухаммад ﷺ сказал, что оно запрещено Аллахом. Человек спросил, можно ли продать вино. Пророк ﷺ ответил, что Аллах запретил и продавать вино. Человек спросил о том, можно ли продать иудею это вино. Пророк ﷺ ответил, что и иудею запрещено продавать вино. Тогда человек спросил, что ему делать с этим вином. И тогда Пророк Мухаммад ﷺ сказал вылить его на землю.
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Ответ Gemma157
Так себя я уже осудила. Пора теперь за остальных приниматься
Вы не знаете это стихотворенье Окуджавы
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Ответ Мадина Уйгурова
Просто мусульманам нельзя алкоголь покупать, продавать и дарить, не важно кому, христианам или кому угодно. У нее пост в телеграмме недавно из мечети был с покрытой головой. Диссонанс какой-то
Будьте добры указать где в Коране или еще где-то прописан такой запрет и как миллионы мусульман живут нарушая этот ваш запрет.
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Ответ Мадина Уйгурова
Просто мусульманам нельзя алкоголь покупать, продавать и дарить, не важно кому, христианам или кому угодно. У нее пост в телеграмме недавно из мечети был с покрытой головой. Диссонанс какой-то
А где написано? Ссылку на запрет покупки дадите?
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Ответ Marya Y
Судить, говорите? https://www.sports.ru/figure-skating/1115825472-valieva-nazvala-klubnichnyj-desert-ot-dedushki-variantom-popadaniya-do.html?comment_id=8702997%C2%A6news%C2%A61115825472
И что? вы хотели, чтобы я прямо написала, какой дебилвыстраивал такую защиту? Больше ничего не получилось найти
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Ответ Marya Y
И не искала, с чего вы взяли. Вы святая только в одном случае, в адрес других спортсменок и почище царапаете. Водку значит стишками встретим, а провальную защиту он, как. Дадада, это другое.
Я никогда не оскорбляю других спортсменок, я слишком давно смотрю фигурное катание и уважаю всех, несмотря на то, что восхищаюсь не всеми, а вот вы очень не сдержаны, удачи, может подобреете со временем
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Ответ Viks
Дикость какая-то. 83-х летнему, очень старенькому дедушке большую бутылку водки да ещё и удмуртской! - Похоже на покушение, на желание отправить на тот свет.
судя по его желанию выпить за здоровье Алиночки, дед уже и сам готов...
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Ответ Marya Y
Судить, говорите? https://www.sports.ru/figure-skating/1115825472-valieva-nazvala-klubnichnyj-desert-ot-dedushki-variantom-popadaniya-do.html?comment_id=8702997%C2%A6news%C2%A61115825472
Болезненная тема?
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Ответ Viks
А зачем же она ему подарила? Большую и удмуртскую? Трезвенникам такое не дарят.
Захотела, и подарила. Мне вот регулярно алкоголь дарят, хотя я потребляю пару бутылок красного в год. Ну и открою страшную тайну: открыв бутылку водки, можно выпить рюмку и поставить её на полку до следующего года, например.
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Ответ alexey102rus
Комментарий удален модератором
Калашников, скорее всего)
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Мишин верен себе: и похвалит, и потроллит, и "отшлепает". Всё в одном флаконе, не водки.
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