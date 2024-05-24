Елена Чайковская: «Нужно поддерживать и сохранять сложившийся курс на техническое развитие, а не на упрощение программ»

Теги Елена Чайковская сборная России ФФКР Фигурное катание

Чайковская считает, что нужно поддерживать техническое развитие фигурного катания.

«Несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, тренеры и фигуристы сохранили мотивацию и заинтересованность.

Этому способствовала активная деятельность федерации по реформации календаря соревнований, включение интересных турниров нового формата.

Кроме того было проведено достаточно много сборов, после которых проходили обстоятельные обсуждения с тренерами относительно подготовки фигуристов, перспектив развития фигурного катания.

В сложившейся ситуации важно сохранять сборные команды, поскольку для того, чтобы вырастить спортсмена топ-уровня, необходимо 12-14 лет.

Нужно поддерживать и сохранять сложившийся курс на техническое развитие, а не на упрощение программ, и то, что всегда было присуще отечественному фигурному катанию, музыкальность и хореографическая харизма», – сказала Елена Чайковская на отчетной конференции ФФКР. 

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3 комментария
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ISU так не думает, к сожалению
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Вот тоже согласна.. упрощение - это не спорт и даже не балет, там тоже сложность есть.. а непонятно что, самодеятельность какая-то..
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Упор надо делать на базовую технику и на разностороннюю направленность развития спортсмена. Посмотришь на спортсмена без растяжки и без балетности - плакать хочется от презентации.
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