Елена Чайковская: «Нужно поддерживать и сохранять сложившийся курс на техническое развитие, а не на упрощение программ»

Чайковская считает, что нужно поддерживать техническое развитие фигурного катания.

«Несмотря на отстранение российских спортсменов от международных стартов, тренеры и фигуристы сохранили мотивацию и заинтересованность.

Этому способствовала активная деятельность федерации по реформации календаря соревнований, включение интересных турниров нового формата.

Кроме того было проведено достаточно много сборов, после которых проходили обстоятельные обсуждения с тренерами относительно подготовки фигуристов, перспектив развития фигурного катания.

В сложившейся ситуации важно сохранять сборные команды, поскольку для того, чтобы вырастить спортсмена топ-уровня, необходимо 12-14 лет.

Нужно поддерживать и сохранять сложившийся курс на техническое развитие, а не на упрощение программ, и то, что всегда было присуще отечественному фигурному катанию, музыкальность и хореографическая харизма», – сказала Елена Чайковская на отчетной конференции ФФКР.