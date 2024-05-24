Елена Радионова: «У Самоделкиной в Казахстане больше шансов пробиться в сборную, чем у нас. В России большая конкуренция»

Теги ФФКР сборная Казахстана Елена Радионова переходы Спорт-Экспресс Софья Самоделкина Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) дала разрешение на переход Самоделкиной в сборную Казахстана. В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны. 

«Было понятно, что она перейдет в Казахстан. Это лишь вопрос времени.

На мой взгляд, у нее больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — сказала Радионова.

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13 комментариев
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Особенно умиляет формулировка ‘шанс ПРОБИТЬСЯ в сборную Казахстана’ 😂 Вот там резня-то будет….
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Попасть в сборную и потом на международные соревнования, например ЧМ. У неё есть шансы попасть там в десятку лучших ?
Есть конечно. И занять место выше 10, возможно призовое.
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Попасть в сборную и потом на международные соревнования, например ЧМ.
У неё есть шансы попасть там в десятку лучших ?
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Конкурентки кстати будут очень "рады", а вот будут ли они просто молчать и смотреть это уже вопрос ...
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Зачем говорить очевидности и тем более информировать об этом.
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Ответ alexnew
Ну, точно больше. В казахстане она обыграет ближайшую конкурентку баллов на 40-50. Впрочем, и в России в прошлом сезоне она почти гарантировано попала бы в сборную, а вообще говоря скорее всего 3 стала бы.
В этом году на ЧМ некому было ехать. НА ЮГП, наверняка, местные поедут, а по взрослым можно везде ездить.
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Ответ alexnew
Ну, точно больше. В казахстане она обыграет ближайшую конкурентку баллов на 40-50. Впрочем, и в России в прошлом сезоне она почти гарантировано попала бы в сборную, а вообще говоря скорее всего 3 стала бы.
Вы разве видели ее в программах в прошлом году? Развалилась она еще в позапрошлом. Каким образом вы ее на третий номер сватаете не видя ни разу.
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Ответ fewral
Там ещё есть фигуристки?
Одна квота. В свое время Турсынбаева завоевала две квоты, да ехать было некому - не набирали техминимум.
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Ответ fewral
Там ещё есть фигуристки?
Левковец и Фарафонова, обе были на ЧЧК, но без тех минимума для ЧМ.
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