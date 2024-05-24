Елена Радионова: «У Самоделкиной в Казахстане больше шансов пробиться в сборную, чем у нас. В России большая конкуренция»

Елена Радионова высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) дала разрешение на переход Самоделкиной в сборную Казахстана. В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.

«Было понятно, что она перейдет в Казахстан. Это лишь вопрос времени.

На мой взгляд, у нее больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — сказала Радионова.