Елена Радионова: «У Самоделкиной в Казахстане больше шансов пробиться в сборную, чем у нас. В России большая конкуренция»
Елена Радионова высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) дала разрешение на переход Самоделкиной в сборную Казахстана. В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.
«Было понятно, что она перейдет в Казахстан. Это лишь вопрос времени.
На мой взгляд, у нее больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — сказала Радионова.
У неё есть шансы попасть там в десятку лучших ?