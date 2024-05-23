Татьяна Тарасова: «Постараюсь побывать на всех крупных соревнованиях будущего сезона. Дай бог мне пережить все это»

Татьяна Тарасова заявила, что постарается посетить соревнования будущего сезона.

Сегодня Федерация фигурного катания России представила календарный план на сезон 2024/25.

«Радует такое обилие городов в календаре соревнований по фигурному катанию в предстоящем сезоне. Надо расширять географию, чтобы болельщики видели выступление лучших фигуристов России. Ведь лучше этого нет ничего.

Конечно, я постараюсь побывать на всех крупных соревнованиях. Дай бог мне пережить все это», – сказала заслуженный тренер СССР.

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