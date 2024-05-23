Тарасова о переходах фигуристов: «Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона»
Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие страны.
Ранее стало известно, что пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана.
«Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет.
Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона», – сказала заслуженный тренер СССР.
Почему Самоделкину не отпускают в Казахстан? Поменяла паспорт и тренера, но пропустила сезон
я была бы рада иметь оба - и российское и казахстанское, но увы, в случае с Казахстаном выбор или-или.