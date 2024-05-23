Тарасова о переходах фигуристов: «Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона»

Теги Татьяна Тарасова сборная России пары Дмитрий Чигирев Екатерина Гейниш Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие страны.

Ранее стало известно, что пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана. 

«Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет.

Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Почему Самоделкину не отпускают в Казахстан? Поменяла паспорт и тренера, но пропустила сезон

13 комментариев
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Самоделкина, которая отбиралась на ючм десятый эшелон?) к слову, тогда Петросян не отобралась, на нее ставки не делались.
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Значит, спортсмены десятого эшелона будут ездить на ГС, а топовые спортмены должны сидеть за семью замками, получается так? Может надо дать всем равные шансы на переход под другой флаг?
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Ответ Viks
«Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами --- Спортсмены НЕ меняют гражданство - они получают второе. Надо всё же знать смысл слова "менять"
Попробуйте получить ВТОРЫМ гражданство Казахстана, например)
я была бы рада иметь оба - и российское и казахстанское, но увы, в случае с Казахстаном выбор или-или.
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Правильно, не нужно устраивать истерик, а нужно отпустить Софу в Казахстан. Не она первая, все мыслимые карантины (год) отсидела.
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Ну тут она права, думаю если они и Самоделкина таки перейдут у многих пользователей спортса случится когнитивный диссонанс на почве ожидание/реальность, как при Лакернике мягко говоря оценок не будет.
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Ответ Viks
«Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами --- Спортсмены НЕ меняют гражданство - они получают второе. Надо всё же знать смысл слова "менять"
Для получения гражданства Узбекистана нужно отказываться от Российского, как и в Казахстане.
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Ответ Галина Александрова
Значит, спортсмены десятого эшелона будут ездить на ГС, а топовые спортмены должны сидеть за семью замками, получается так? Может надо дать всем равные шансы на переход под другой флаг?
В любом случае у большинства спортсменов элементарно нет юридических оснований для смены флага. Топы скорее быдут "сидеть за семью замками", чем поедут в Узбекистан. Пока что реально "пострадавший" один- Чиризано.
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Ответ Katerina Sunny
Правильно, не нужно устраивать истерик, а нужно отпустить Софу в Казахстан. Не она первая, все мыслимые карантины (год) отсидела.
Никто не волен "отпускать или не отпускать" - у ФФКР есть право палки в колёса ставить, но не всем и не всегда. У Софы все сроки возможного карантина вышли, поэтому ИСУ при любом раскладе допустит её до своих соревнований.
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Ответ Katerina Sunny
Правильно, не нужно устраивать истерик, а нужно отпустить Софу в Казахстан. Не она первая, все мыслимые карантины (год) отсидела.
Ее кто-то держит? Если новообразованная федерация Казахстана только сейчас отправила запрос- рассматривать его в течении 24 часов никто не обязан.
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Ответ Lina T.
Попробуйте получить ВТОРЫМ гражданство Казахстана, например) я была бы рада иметь оба - и российское и казахстанское, но увы, в случае с Казахстаном выбор или-или.
В вашем случае- возможно и так, но исключения из правил есть всегда и везде. Грузия тоже формально не разрешает иметь второе гражданство, но не будете же вы предполагать что ДД сдала российский и американский паспорта.
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