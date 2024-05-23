Тарасова о переходах фигуристов: «Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона»

Татьяна Тарасова высказалась о переходах российских фигуристов в другие страны.

Ранее стало известно, что пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев планирует перейти в сборную Узбекистана.

«Не беспокоит ли тенденция смены гражданства среди спортсменов? Никакой тенденции нет.

Не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона», – сказала заслуженный тренер СССР.

Почему Самоделкину не отпускают в Казахстан? Поменяла паспорт и тренера, но пропустила сезон