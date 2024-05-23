Артур Минчук: «Кадырова и Миронов хорошо чувствуют себя в паре. Программы еще не начинали ставить, пока в отпуске»

Теги сборная России пары Артур Минчук Илья Миронов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Тренер Артур Минчук рассказал о паре Кадырова – Миронов.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов начали совместные тренировки в апреле этого года. Ранее Кадырова выступала с Валерием Колесовым, Миронов – с Таисией Собининой. 

«Программы еще не начинали ставить, пока в отпуске. Выходим из него третьего июня, и начнем разрабатывать, пока ребята занимались здоровьем, учебой.

Сейчас мы, конечно, продумываем какие‑то варианты, но надо будет посидеть, поговорить с ребятами. Они хорошо чувствуют друг друга в паре, все отлично», – сказал Минчук.

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2 комментария
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Пусть у ребят удачно всё сложится и они продолжат вместе выступать, скатываться. Надеюсь, что им поставят интересные программы.
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Хорошие оба парники - дальнейших успехов новой паре !
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