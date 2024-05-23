Артур Минчук: «Кадырова и Миронов хорошо чувствуют себя в паре. Программы еще не начинали ставить, пока в отпуске»

Тренер Артур Минчук рассказал о паре Кадырова – Миронов.

и Илья Миронов начали совместные тренировки в апреле этого года. Ранее Кадырова выступала с Валерием Колесовым, Миронов – с Таисией Собининой.

«Программы еще не начинали ставить, пока в отпуске. Выходим из него третьего июня, и начнем разрабатывать, пока ребята занимались здоровьем, учебой.

Сейчас мы, конечно, продумываем какие‑то варианты, но надо будет посидеть, поговорить с ребятами. Они хорошо чувствуют друг друга в паре, все отлично», – сказал .