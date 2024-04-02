Артур Минчук: «Кадырова и Миронов пробуются в паре. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо»

Теги сборная России пары Артур Минчук Илья Миронов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Тренер прокомментировал новость о том, что Кадырова встала в пару с Мироновым.

Фигуристы тренируются в группе Тамары Москвиной.

Ранее Ясмина Кадырова выступала в паре с Валерием Колесовым, в феврале их дуэт распался. Илья Миронов катался с Дианой Мухаметзяновой, Екатериной Гейниш, Таисией Собининой.

«Ясмина Кадырова и Илья Миронов пробуются в паре, пробуются недавно – пару недель.

Пробуем составить новый дуэт на радость зрителям. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо», – сказал Артур Минчук.

10 комментариев
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Миронов от Мозер ушел, от ангелов ушел, теперь пришел к Москвиной. С точки зрения тех контента прыгает нормально и парник не плохой , напрягает миграция из штаба в штаб.
Но Ясмине удачи и если сложится удачи новой паре.
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Очень нравятся и Илья и Ясмина. Удачи ребятам, пусть все получится!
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Ответ galik55
Миронов от Мозер ушел, от ангелов ушел, теперь пришел к Москвиной. С точки зрения тех контента прыгает нормально и парник не плохой , напрягает миграция из штаба в штаб. Но Ясмине удачи и если сложится удачи новой паре.
В поисках партнёрши, он же не одиночник. И пусть пробует, пока есть варианты, в шоу всегда можно уйти кататься.
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Удачи ребятам! Пусть всё получится.
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Загадывать у парников и танцоров на перспективу не приходится, слишком часто пары распадаются. Пусть в подготовительном периоде они скатываются и у них всё получится, а потом ждём их на соревнованиях в новом сезоне. Удачи !
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Ответ galik55
Миронов от Мозер ушел, от ангелов ушел, теперь пришел к Москвиной. С точки зрения тех контента прыгает нормально и парник не плохой , напрягает миграция из штаба в штаб. Но Ясмине удачи и если сложится удачи новой паре.
Мозер, насколько я помню, его без партнерши оставила. Диану отчислили из-за того что она в пубертате вес набрала, не дали возможности восстановиться и прийти в форму. На спортсе было ее интервью по этому поводу.
Наверное, поэтому Миронов и ушел: кататься-то не с кем было.
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Ответ galik55
Миронов от Мозер ушел, от ангелов ушел, теперь пришел к Москвиной. С точки зрения тех контента прыгает нормально и парник не плохой , напрягает миграция из штаба в штаб. Но Ясмине удачи и если сложится удачи новой паре.
Он парень красивый и более-менее уверенный в себе.
А она катается хорошо. Должно получиться. Как раз то, что ей надо.
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Ответ Kareglazaya
Мозер, насколько я помню, его без партнерши оставила. Диану отчислили из-за того что она в пубертате вес набрала, не дали возможности восстановиться и прийти в форму. На спортсе было ее интервью по этому поводу. Наверное, поэтому Миронов и ушел: кататься-то не с кем было.
Илья потом в ТШМ катался с Гейниш, так что без партнерши его не оставили. Потом перешел к Ушаковой, которая тоже ушла к академикам из ТШМ
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Ответ pulpfiction
Он парень красивый и более-менее уверенный в себе. А она катается хорошо. Должно получиться. Как раз то, что ей надо.
Тоже хочу , чтобы получилось, дело не в красоте. Он хороший парник и техничный.
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Ответ galik55
Илья потом в ТШМ катался с Гейниш, так что без партнерши его не оставили. Потом перешел к Ушаковой, которая тоже ушла к академикам из ТШМ
Понятно. Значит, еще были попытки.
Я просто после распада пары с Дианой про него не слышала ничего.
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