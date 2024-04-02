Артур Минчук: «Кадырова и Миронов пробуются в паре. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо»

Тренер прокомментировал новость о том, что Кадырова встала в пару с Мироновым.

Фигуристы тренируются в группе Тамары Москвиной.

Ранее Ясмина Кадырова выступала в паре с Валерием Колесовым, в феврале их дуэт распался. Илья Миронов катался с Дианой Мухаметзяновой, Екатериной Гейниш, Таисией Собининой.

«Ясмина Кадырова и Илья Миронов пробуются в паре, пробуются недавно – пару недель.

Пробуем составить новый дуэт на радость зрителям. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо», – сказал .