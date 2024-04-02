Артур Минчук: «Кадырова и Миронов пробуются в паре. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо»
Тренер прокомментировал новость о том, что Кадырова встала в пару с Мироновым.
Фигуристы тренируются в группе Тамары Москвиной.
Ранее Ясмина Кадырова выступала в паре с Валерием Колесовым, в феврале их дуэт распался. Илья Миронов катался с Дианой Мухаметзяновой, Екатериной Гейниш, Таисией Собининой.
«Ясмина Кадырова и Илья Миронов пробуются в паре, пробуются недавно – пару недель.
Пробуем составить новый дуэт на радость зрителям. Ничего конкретного пока нет, но вроде получается, смотрятся хорошо», – сказал Артур Минчук.
Но Ясмине удачи и если сложится удачи новой паре.
Наверное, поэтому Миронов и ушел: кататься-то не с кем было.
А она катается хорошо. Должно получиться. Как раз то, что ей надо.
Я просто после распада пары с Дианой про него не слышала ничего.