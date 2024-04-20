Артур Минчук: «Пара Кадыровой и Миронова скаталась, идут в сезон. Готовимся ставить программы»
Артур Минчук рассказал о подготовке Кадыровой и Миронова к новому сезону.
Спортсмены стали в пару после окончания сезона, они тренируются в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.
Ранее Кадырова выступала с Валерием Колесовым, он завершил спортивную карьеру.
«Пара Ясмины Кадыровой и Ильи Миронова скаталась, все хорошо, идут в сезон. Готовимся ставить программы», – сказал Минчук.
Оба нравились и в других парах
Надеюсь на параллельный лутц))