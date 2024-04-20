Артур Минчук: «Пара Кадыровой и Миронова скаталась, идут в сезон. Готовимся ставить программы»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Артур Минчук ТАСС Илья Миронов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Артур Минчук рассказал о подготовке Кадыровой и Миронова к новому сезону.

Спортсмены стали в пару после окончания сезона, они тренируются в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Ранее Кадырова выступала с Валерием Колесовым, он завершил спортивную карьеру. 

«Пара Ясмины Кадыровой и Ильи Миронова скаталась, все хорошо, идут в сезон. Готовимся ставить программы», – сказал Минчук.

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12 комментариев
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Вот и славно. Пусть притирка пройдет гладко. Удачных программ ребятам и плодотворной работы.
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Пусть у Ясмины и Ильи и дальше все будет складываться наилучшим образом !
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Ждем!
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Вот хорошо! Пусть у них всё задуманное получится.
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Ну вот и хорошо, что есть новая пара, партнёры подошли друг другу, скатываются и готовятся к новому сезону. А то всё больше инфы про распады пар, травмы и болезни, к сожалению.
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Удачи ребятам!
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Вот и хорошо. Удачи ребятам в новом сезоне!
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Класс, поздравляю 🥳 я очень рада
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приятная информация. Успехов им.
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идут в сезон, дон
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Ура!
Оба нравились и в других парах
Надеюсь на параллельный лутц))
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