Артур Минчук: «Пара Кадыровой и Миронова скаталась, идут в сезон. Готовимся ставить программы»

Артур Минчук рассказал о подготовке Кадыровой и Миронова к новому сезону.

Спортсмены стали в пару после окончания сезона, они тренируются в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Ранее Кадырова выступала с Валерием Колесовым, он завершил спортивную карьеру.

«Пара Ясмины Кадыровой и Ильи Миронова скаталась, все хорошо, идут в сезон. Готовимся ставить программы», – сказал Минчук.