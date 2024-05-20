Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания»
Анастасия Волочкова поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения.
18 мая олимпийской чемпионке Загитовой исполнилось 22 года.
«Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье.
Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете.
Только сильным людям даются испытания, ровно как и нападки происходят только на состоявшихся людей, я как никто ее понимаю», – сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.
2.. Нападки совсем за другое. И это не нападки, а объективная критика или просто подтрунивание. Тут принцип - назвался груздем...
3. Если постоянные нервные и даже порой истеричные нападки и обиды на справедливую критику являются проявлением силы...
Когда хотела поддержать нашу Алиночку, а получилось наоборот.
Мягко говоря, выглядит очень несвеже. И это всего лишь в 22 года...
Продам фотографию Волочковой со сведёнными ногами.
Дорого.
Полнейшая деградация, яркий пример, что делают алкоголь и наркотики с людьми.
Жизнь, которую я боюсь