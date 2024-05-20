Анастасия Волочкова: «Загитова каждый раз терпит нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Только сильным людям даются испытания»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анастасия Волочкова Фигурное катание

Анастасия Волочкова поздравила фигуристку Алину Загитову с днем рождения.

18 мая олимпийской чемпионке Загитовой исполнилось 22 года.

«Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье.

Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете.

Только сильным людям даются испытания, ровно как и нападки происходят только на состоявшихся людей, я как никто ее понимаю», – сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.

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45 комментариев
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Я и сама такая, - потупив глазки и сев на шпагат...
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Какие испытания? Прям упахалась последние 5 лет, сродни труду шахтеров.
+40
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1. Никто не нападает на неё за ее красоту (хотя на вкус и цвет...) и её персональное счастье.
2.. Нападки совсем за другое. И это не нападки, а объективная критика или просто подтрунивание. Тут принцип - назвался груздем...
3. Если постоянные нервные и даже порой истеричные нападки и обиды на справедливую критику являются проявлением силы...
+36
-15
+21
Просекко хлопнула за здоровье именинницы?
+19
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+14
«…я как никто ее понимаю», – сказала заслуженная артистка РФ Волочкова.

Когда хотела поддержать нашу Алиночку, а получилось наоборот.
+19
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+12
Ответ Olga.t
Просекко хлопнула за здоровье именинницы?
Думаю да. А потом был шпагат и Джигурда)
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Ответ Leser
Я и сама такая, - потупив глазки и сев на шпагат...
Не только на шпагат)
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Красоту? Её щеки и грубые черты лица на любителя, мягко говоря
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И эта тоже жертву из неё начала лепить. У неё всё ок. Заработки достойные, связи, 1 канал, экспрессивные идолопоклонники, лепестки на кровати...Чего не так? Зачем из неё все жертву делают? Посмотрите на её лицо, сытое, довольное, благополучное, с печатью высокомерия и исключительности. Пора заканчивать с этим, тут и так уже как завязались в жертву, так развязаться не могут...
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+7
Ответ Leser
Я и сама такая, - потупив глазки и сев на шпагат...
опередил))
+7
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+4
Ответ Лия Лия
А что там красивого особо?Ростом полторашка,фигурой не модель,на лицо просто миленькая.Обычная среднестат фигуристка,которой влетает за непрофессионализм.
Поправочка: миленькой она была лет так 5 назад. А сейчас... не буду давать характеристик, чтобы не удалили комментарий. А так-то "имеющий глаза - да увидит".
Мягко говоря, выглядит очень несвеже. И это всего лишь в 22 года...
+8
-5
+3
У Анастасии Волочковой между первой и второй промежуток 180 градусов.

Продам фотографию Волочковой со сведёнными ногами.
Дорого.
+5
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+2
Волчкова и Джигурда-трэш.
Полнейшая деградация, яркий пример, что делают алкоголь и наркотики с людьми.
Жизнь, которую я боюсь
+5
-3
+2
"Великие" жертвенницы. Больше некому и нечем славить страну.
+6
-4
+2
Ответ RadomirVolojski
Ха, смешной. Загитова эталон красоты
Фу
+3
-1
+2
Ответ Oleandra
Вот именно - терпит за красоту.. кое-кто завидует и завидует..
А что там красивого особо?Ростом полторашка,фигурой не модель,на лицо просто миленькая.Обычная среднестат фигуристка,которой влетает за непрофессионализм.
+13
-12
+1
Ответ Dina2
Если уж о нападках за красоту, то Алина сама приложила усилия. Блонд совершенно не её тема, и выглядит сейчас Алина весьма тривиально. Природный цвет волос делал её внешность изысканной, яркой, незабываемой.
Ну, ну.. конечно если кому то что то не нравится в ее внешности то она "сама виновата". Посмела волосы прокрасить, можно сказать спровоцировала бедных сдержанных хейтеров)
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Вот только Волочковой в ФК и не хватало...
+2
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+1
Сказала, сидя под елочкой
+5
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Если уж о нападках за красоту, то Алина сама приложила усилия. Блонд совершенно не её тема, и выглядит сейчас Алина весьма тривиально. Природный цвет волос делал её внешность изысканной, яркой, незабываемой.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Осипов
Какие испытания? Прям упахалась последние 5 лет, сродни труду шахтеров.
Ну да, это же не комменты строчить)
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Союз, который мы заслужили
+4
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0
Может просто вы хотите видеть в этом нападки на красоту, и не замечать довольно очевидного про внеспортивные успехи
+8
-8
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Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Ее троллят не из-за ее внешности,а из-за того что она вне спортивной жизни занимает чужие места просто потому что имеет связи.Ее Губер постоянно троллит из-за чего?
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Ответ Лия Лия
А что там красивого особо?Ростом полторашка,фигурой не модель,на лицо просто миленькая.Обычная среднестат фигуристка,которой влетает за непрофессионализм.
Это в тебе зависть говорит
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Ответ MaxBridge
Союз, который мы заслужили
Определитесь уже с веткой, по моему вас снесло ...
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Ответ Lizbet
"Великие" жертвенницы. Больше некому и нечем славить страну.
Коментаторы на спортсе прославят! Будьте спокойны!
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