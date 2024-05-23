Худайбердиева проводит отпуск в Лионе: «Приезжайте сюда с любимым человеком, потому что вечноцелующиеся французы – это прекрасно, но очень скучательно»
Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фото из Лиона.
«Первые фотокарточки из Лиона. Потрясающий город, но обязательно приезжайте сюда с любимым человеком, потому что вечноцелующиеся французы – это, конечно, прекрасно, но очень скучательно», – Худайбердиева в соцсети.
Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. В минувшем сезоне дуэт завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде.