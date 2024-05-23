Худайбердиева проводит отпуск в Лионе: «Приезжайте сюда с любимым человеком, потому что вечноцелующиеся французы – это прекрасно, но очень скучательно»

Теги сборная России танцы на льду фото Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фото из Лиона.

«Первые фотокарточки из Лиона. Потрясающий город, но обязательно приезжайте сюда с любимым человеком, потому что вечноцелующиеся французы – это, конечно, прекрасно, но очень скучательно», – Худайбердиева в соцсети.

Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. В минувшем сезоне дуэт завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красивые фото Лиза запостила
+2
0
+2
панорама на фоне на некоторых фото напомнила Санкт-Петербург, красиво
+2
0
+2
Это что, новоявленная журналистка строчит такие перлы? или она хочет, чтоб её, как Алину, все обсуждали?
+1
0
+1
"Фотокарточки" 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
А туда пускают?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий