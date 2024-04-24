Юрист Прокопец: «Не думаю, что на ситуацию Валиевой повлияет факт дела с китайскими спортсменами»

Спортивный юрист Михаил Прокопец не считает, что ситуацию с допингом китайских спортсменов можно использовать для защиты Камилы Валиевой.

The New York Times и ARD сообщали, что в 2021 году у 23 китайских пловцов выявили триметазидин. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

Триметазидин также находили у российской фигуристки Валиевой, которая в итоге была дисквалифицирована на 4 года и лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.

«Как мы знаем, Валиевой была подана апелляция в Верховный суд Швейцарии на решение . Мы осведомлены, что суд Швейцарии может отменить или изменить решение CAS в случае процессуальных норм.

Не думаю, что на ситуацию Валиевой повлияет факт дела с китайскими спортсменами, который требует самостоятельного расследования.

Безусловно, на месте адвокатов Валиевой я бы предоставил это дело, предоставил доказательства того, что WADA так себя ведет по отношению к другим спортсменам.

Но не уверен, что это может быть процессуальным основанием для отмены решения. Хотя, конечно, ситуация вопиющая», — сказал .

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!