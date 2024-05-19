Российский фигурист Егор Рухин рассказал о подготовке к новому сезону.

Ранее Рухин покинул группу тренеров Алексея Василевского и Юлии Лавренчук и перешел к Алексею Четверухину.

— Какие элементы планируешь выучить/улучшить в это межсезонье?

— После отпуска начнется предсезонная подготовка, не время что‑то учить. Нужно будет вкатывать программу со своими элементами. Прыгаю я все пять четверных. Вопрос — как они будут стоять, в какой последовательности. Все в процессе.

Думаю, что походу сезона будут корректировки по контенту. В начале сезона, возможно, набор элементов будет полегче, чтобы спокойно войти в ритм. А ближе к ответственным стартам усложним. Но все обсудим с тренерским штабом и решим совместно.

— В прошлом сезоне ты много падал с прыжков. В чем заключалась проблема?

— Там были свои моменты, которые не позволяли показать максимум. Не хочу вдаваться в подробности. Нюансы сугубо тренировочного характера. Это мешало мне.

— Есть понимание, где будешь выступать?

— Пока нет, прежде всего это будут московские турниры. А дальше будет решать федерация, тренеры. Куда скажут поехать, туда и поеду. От меня ничего не зависит, — сказал Рухин.