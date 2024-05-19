Ягудин о полумарафоне в Москве: «Приятно, что люди ходят не только в бары в пятницу вечером, но еще и в воскресенье с утречка бегают»

Алексей Ягудин высказался о полумарафоне «Забег.рф».

Ягудин стал почетным гостем мероприятия в Москве.

«У меня достаточно бега, в частности, за собаками и младшей дочерью Мишель. Бега хватает и жизненного тоже. Людей здесь немало, я, честно, в шоке.

Я знал, что пропаганда спорта идет достаточно мощная, но чтобы такое огромное количество людей, и это не просто стометровка. Сегодня здесь найдется дистанция для каждого – и полумарафон, и десятка, и километр.

Мне, как спортсмену – а спорт из меня уже никак не вытащить – видеть такое очень приятно. Что люди ходят не только в бары в пятницу вечером, но еще и в воскресенье с утречка бегают. Вчера был в Москве велопробег, сегодня – забег, и мне очень радостно, что люди поддерживают такие акции», – сказал Ягудин.

Олимпийский чемпион рассказал о спортивных традициях в его семье.

«Велопрогулки – да. А бег – у меня все-таки железное бедро, больные колени – только недавно их сделал. Вообще, если ты бегаешь каждый день по чуть-чуть, это нормально, но если ты вдруг встал и решил пробежать какую-то дистанцию – это не очень хорошо.

Мы используем и эллипсы, и велосипеды, но, как я уже сказал, бега у меня больше с собаками и дочкой Мишель. А всей семьей мы чаще всего велики берем и чешем», – заключил Ягудин.