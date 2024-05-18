Илья Авербух: «Самое важное, чтобы Загитова дальше развивалась. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается»

Илья Авербух поздравил с днем рождения Алину Загитову.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполнилось 22 года.

«Хочется поздравить с днем рождения! У нее впереди много высот. Она, бесспорно, наша выдающаяся фигуристка, гордость России, олимпийская чемпионка, этот титул с ней всегда.

Самое важное, чтобы она дальше развивалась и находила все новые и новые высоты. Алине всего самого светлого и лучшего. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается», — сказал .