Илья Авербух: «Самое важное, чтобы Загитова дальше развивалась. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Илья Авербух поздравил с днем рождения Алину Загитову.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполнилось 22 года. 

«Хочется поздравить Алину с днем рождения! У нее впереди много высот. Она, бесспорно, наша выдающаяся фигуристка, гордость России, олимпийская чемпионка, этот титул с ней всегда.

Самое важное, чтобы она дальше развивалась и находила все новые и новые высоты. Алине всего самого светлого и лучшего. Сейчас она хорошо выглядит на телевидении, прекрасно общается», — сказал Авербух.

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