Наталья Бестемьянова: «Малинин, Дикиджи и Семененко – ребята неординарные. Сейчас в фигурном катании очень трудно проявить свою индивидуальность»

Теги сборная России сборная США мужское катание Наталья Бестемьянова Евгений Семененко Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала трех фигуристов с индивидуальностью.

«В современном фигурном катании мне нравится индивидуальность. Если выделять спортсменов, то это Малинин, Дикиджи и Семененко. Эти ребята неординарные. Благодаря таким спортсменам в фигурном катании выражается индивидуальность.

Главная проблема в фигурном катании – сейчас очень трудно проявить свою индивидуальность. Особенно с сегодняшними правилами. Что с ними не так? Они стали другими по сравнению с нашим временем. Тогда легче можно было проявить индивидуальность. Сейчас все складывается будто пазлы», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

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