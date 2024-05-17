Александра Трусова опубликовала фото в зеленом топе с одним рукавом и джинсовой юбке
Александра Трусова опубликовала свои новые фото на свежем воздухе.
Фигуристка одета в короткий зеленый топ с одним рукавом и джинсовую юбку.
Александра Трусова опубликовала свои новые фото на свежем воздухе.
Фигуристка одета в короткий зеленый топ с одним рукавом и джинсовую юбку.
А что касается новости , Саше подходит зелёный цвет .
Ну и волосы выглядят неопрятно. Неужели она не в состоянии найти себе нормального стилиста, который и волосы в порядок приведет и пару модных советов даст.