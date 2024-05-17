Александра Трусова опубликовала фото в зеленом топе с одним рукавом и джинсовой юбке

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова опубликовала свои новые фото на свежем воздухе.

Фигуристка одета в короткий зеленый топ с одним рукавом и джинсовую юбку.

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17 комментариев
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Вообще в межсезонье можно было бы написать статью о костюмах например за прошедший сезон . Не только наших , но в общем всех фигуристов . Разделить по видам. Выбрать лучший , худший итд.
А что касается новости , Саше подходит зелёный цвет .
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Образ симпатичный, но последнее фото не самое удачное…
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Сашка настолько славная, настолько отважная спортсменка, что можно только пожелать ей удачи во всех ее начинаниях и порадоваться за нее : молодая, обаятельная, симпатичная и вписавшая уже свое имя в историю фигурного катания! Удачи, здоровья и любви)
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-2
+4
Красотка Саша. Волосы стали светлее, может быть решила свой родной цвет вернуть.
+4
-2
+2
Ответ Николь Тян
Вообще в межсезонье можно было бы написать статью о костюмах например за прошедший сезон . Не только наших , но в общем всех фигуристов . Разделить по видам. Выбрать лучший , худший итд. А что касается новости , Саше подходит зелёный цвет .
Поддерживаю. Тем более, было на что посмотреть.
+7
-5
+2
Не, ну это же Феона вылитая
+1
0
+1
Цвет может и идет Трусовой, но такой топ не для ее фигуры. Про третье фото "иде я нахожуся" вообще промолчу ))
Ну и волосы выглядят неопрятно. Неужели она не в состоянии найти себе нормального стилиста, который и волосы в порядок приведет и пару модных советов даст.
+11
-11
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Было бы лучше под цвет листвы, да и рукав лишний.
0
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А что это Щербакова Сашкины посты лайкать начала, после того как с Марком расстались? Может мы чего-то не знаем?
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Ответ REA-13
Цвет может и идет Трусовой, но такой топ не для ее фигуры. Про третье фото "иде я нахожуся" вообще промолчу )) Ну и волосы выглядят неопрятно. Неужели она не в состоянии найти себе нормального стилиста, который и волосы в порядок приведет и пару модных советов даст.
В лесу причёска смотрелась бы чужеродно, разве что может быть не хватает зелёной шляпки.
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