«Все очень непонятно, но безумно интересно. Буду рада советам и рекомендациям». Трусова рассказала о ремонте в квартире
Александра Трусова показала свою квартиру перед началом ремонта.
«Привет, друзья! У меня начинается новый и интересный этап в жизни, который я хочу разделить с вами🥳
Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно!
Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях 👇🏼», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию, опубликовав фото в инстаграме.
Хотя в центре жить, такое себе удовольствие, там экология не очень