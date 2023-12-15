«Все очень непонятно, но безумно интересно. Буду рада советам и рекомендациям». Трусова рассказала о ремонте в квартире

Александра Трусова показала свою квартиру перед началом ремонта.

«Привет, друзья! У меня начинается новый и интересный этап в жизни, который я хочу разделить с вами🥳

Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно!

Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях 👇🏼», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию, опубликовав фото в инстаграме.