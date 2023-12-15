«Все очень непонятно, но безумно интересно. Буду рада советам и рекомендациям». Трусова рассказала о ремонте в квартире

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова показала свою квартиру перед началом ремонта.

«Привет, друзья! У меня начинается новый и интересный этап в жизни, который я хочу разделить с вами🥳

Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно!

Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях 👇🏼», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию, опубликовав фото в инстаграме.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодец Сашуля!
+12
-2
+10
Умница Саша и без "Первого" можно прекрасно жить и зарабатывать, очень рада за эту девушку.
+26
-17
+9
Сашу с покупкой квартиры!
+10
-2
+8
Молодец Саша. Так это от этой новости так Тарасова расстроилась?🤣
+10
-4
+6
Поздравляю Сашу с покупкой квартиры!
+8
-2
+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мировая квадистка,заслужена.
+8
-3
+5
Ответ Valdai
Да там еще конь не валялся. Брала бы лучше вторичку.
Может это вторичка где-то в центре. Просто зачистили все.

Хотя в центре жить, такое себе удовольствие, там экология не очень
+5
-1
+4
Поздравляю Сашу с приобретением квартиры. Но ремонт дело такое, каждый делает, как ему нравится.
+5
-2
+3
Ответ Anna Morgan
это те квартиры, которые им после Ои раздавали?
После последних ои квартиры не раздавали.
+3
-1
+2
Ответ Девушка Безимени
нашла с кем советоваться
Да поменяй ты уже как-нибудь "и" на "ы", глаза режет..))
+3
-1
+2
Ответ Anna Morgan
это те квартиры, которые им после Ои раздавали?
Саша в интервью говорила, что собирается купить квартиру, видимо купила.
+3
-1
+2
Умница Саша, сама всё заработала и не стыдится показывать.
+2
0
+2
Ответ Док Аксель
Покупка квартиры дело решённое, а вот с ремонтом лучше обращаться к профи. Есть опытные дизайнеры, которые учтут пожелания хозяйки и предложат разные варианты.
Да лучше с дизайнерами.
+1
0
+1
Покупка квартиры дело решённое, а вот с ремонтом лучше обращаться к профи. Есть опытные дизайнеры, которые учтут пожелания хозяйки и предложат разные варианты.
+1
0
+1
Ответ Александр Шульгин
На этом деле можно рекламу поднять если будет желание. Но странно дом не очень современный похоже, отопление не по полу. Все деньги на Гелентваген что-ли ушли
Может это квартира в центре Москвы. И на последние деньги квартиры не покупают.
+1
0
+1
нашла с кем советоваться
+5
-4
+1
Ответ Lennuci
А главный дизайнер Яна Александровна на что?
ни дай бог!!!🤣
0
0
0
Ответ Девушка Безимени
не любо - не смотри
Заношу в "чёрный".)
+1
-1
0
Ответ КВАД
Да поменяй ты уже как-нибудь "и" на "ы", глаза режет..))
не любо - не смотри
+1
-1
0
Узбеки строили...
0
0
0
Поздравления! Хотя ремонт дело тонкое - вначале интересно, потом уже не очень))
0
0
0
Знаю одного мужика, который умеет красить стены, но Сашка уже упустила свой шанс с ним.))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий