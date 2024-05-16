Анна Румак: «Я вынужденно покинула группу Екатерины Рублевой. До конца лета решу, останусь ли я в фигурном катании»

Теги сборная России танцы на льду ТАСС Анна Румак Фигурное катание

Фигуристка Анна Румак до конца лета примет решение по поводу продолжения карьеры.

Румак выступала в танцах на льду с Глебом Гончаровым, в марте их дуэт распался. Сегодня стало известно, что фигуристка покинула группу тренера Екатерины Рублевой. 

«К сожалению, я вынужденно покинула группу Екатерины Борисовны Рублевой. На данный момент никуда не перешла.

Планы, конечно, есть, до конца лета решу, останусь ли я в фигурном катании или мы с мамой переедем к папе и сестре, они живут в другой стране», – сказала Румак.

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