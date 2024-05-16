Самоделкина рассказала, как ее стошнило на льду: «Решила, что скрою это, и сделала все дела прямо под заливочную машину»

Софья Самоделкина рассказала, как ее в детстве стошнило на льду.

«У меня была очень странная ситуация, когда я еще каталась у Лилии Айратовны Биктагировой. Только вышли на лед, еще даже не закрыли ворота для заливочной машины. Мы как-то так раскатываемся, и я не очень хорошо помню момент, но почему-то меня вырвало на льду. Так получилось.

Я поняла, что сейчас узнают и выгонят. Решила, что скрою это, и сделала все дела прямо под заливочную машину.

Быстро сваливаю с места происшествия, раскатываюсь, делаю вид, что ничего не случилось. Нас собирает тренер — естественно, все увидели. Стоим, она спрашивает: «Скажите мне, пожалуйста, честно. Я не ругаюсь, ничего. Кто блеванул?»

Понимаю, что я не скажу, потому что меня наругают. Просто стою. Нас каждого допытывали.

Чем закончилась история, не помню, призналась я или нет — умалчиваем. Сам факт того, что я как сейчас помню, как стою позади всех и такая: «Это не я».

Она еще по одному спрашивала: «Ты?» Как в «Алисе в стране чудес», когда королева спрашивала у всех: «Ты умял мой торт?!», а там вареньице.

Думаю, по мне тоже было видно — вся белая. Мне кажется, что она поняла, что это я, и вывела меня», – сказала Самоделкина в шоу «Есть история».