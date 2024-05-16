Самоделкина рассказала, как ее стошнило на льду: «Решила, что скрою это, и сделала все дела прямо под заливочную машину»

Теги сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина рассказала, как ее в детстве стошнило на льду.

«У меня была очень странная ситуация, когда я еще каталась у Лилии Айратовны Биктагировой. Только вышли на лед, еще даже не закрыли ворота для заливочной машины. Мы как-то так раскатываемся, и я не очень хорошо помню момент, но почему-то меня вырвало на льду. Так получилось.

Я поняла, что сейчас узнают и выгонят. Решила, что скрою это, и сделала все дела прямо под заливочную машину.

Быстро сваливаю с места происшествия, раскатываюсь, делаю вид, что ничего не случилось. Нас собирает тренер — естественно, все увидели. Стоим, она спрашивает: «Скажите мне, пожалуйста, честно. Я не ругаюсь, ничего. Кто блеванул?»

Понимаю, что я не скажу, потому что меня наругают. Просто стою. Нас каждого допытывали.

Чем закончилась история, не помню, призналась я или нет — умалчиваем. Сам факт того, что я как сейчас помню, как стою позади всех и такая: «Это не я».

Она еще по одному спрашивала: «Ты?» Как в «Алисе в стране чудес», когда королева спрашивала у всех: «Ты умял мой торт?!», а там вареньице.

Думаю, по мне тоже было видно — вся белая. Мне кажется, что она поняла, что это я, и вывела меня», – сказала Самоделкина в шоу «Есть история». 

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15 комментариев
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Ох, девочки, лучше было, пока вы молчали.
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Ну и новость! Кому это интересно знать?
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Надеюсь, больше не будет откровений о физиологических проявлениях, иначе и у юзеров спортса возникнут проблемы.
Просто дно какое-то...
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Ого, уже в новостях рассказывают как фигуристку вырвало и каковы были её переживания по этому поводу. Что следующее?
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Очень важная новость!
+8
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Новость, которую мы заслужили!
+6
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+5
Спортс как обычно: из всех рассказов девочек сейчас будет делать посты только с кринжовыми темами, на которых хейтерам есть где развернуться.
+4
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Ответ Pema
Ого, уже в новостях рассказывают как фигуристку вырвало и каковы были её переживания по этому поводу. Что следующее?
Следующая новость - о том, как она посещает WC (со всеми подробностями).
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Межсезонье оно такое
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Ну и зачем это нам?
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Ответ Бильм@н
Спортс как обычно: из всех рассказов девочек сейчас будет делать посты только с кринжовыми темами, на которых хейтерам есть где развернуться.
Девочки тоже могли бы думать, что рассказывать. Зачем такой кринж нести?
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я думал самоделкина беременна, а это история из детства оказывается. ну так не интересно.
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