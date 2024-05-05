Яна Рудковская: «Самоделкина с этого года представляет Казахстан»

Рудковская представила Самоделкину как фигуристку из Казахстана.

Сегодня Софья Самоделкина выступила в шоу Евгения Плющенко в Ташкенте.

«Софья Самоделкина с этого года представляет Казахстан», – сказала жена Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

«Я напоминаю, что переход ещё не одобрен ФФКР. Запрос от казахской стороны (процесс перехода без него не может быть инициирован) еще, скажем так, в процессе.

А до исполкома ФФКР – единственного уполномоченного органа по части переходов – еще как минимум пара недель. То есть на текущем этапе переход абсолютно точно еще НЕ завершен.

Но слова Яны Александровны в любом случае вселяют сдержанный оптимизм. В столь непростой ситуации это уже кое-что», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале.

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