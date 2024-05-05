Яна Рудковская: «Самоделкина с этого года представляет Казахстан»

Теги сборная Казахстана женское катание Яна Рудковская Софья Самоделкина Фигурное катание

Рудковская представила Самоделкину как фигуристку из Казахстана.

Сегодня Софья Самоделкина выступила в шоу Евгения Плющенко в Ташкенте.

«Софья Самоделкина с этого года представляет Казахстан», – сказала жена Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

«Я напоминаю, что переход ещё не одобрен ФФКР. Запрос от казахской стороны (процесс перехода без него не может быть инициирован) еще, скажем так, в процессе.

А до исполкома ФФКР – единственного уполномоченного органа по части переходов – еще как минимум пара недель. То есть на текущем этапе переход абсолютно точно еще НЕ завершен.

Но слова Яны Александровны в любом случае вселяют сдержанный оптимизм. В столь непростой ситуации это уже кое-что», – написал журналист Владислав Жуков в телеграм-канале.

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15 комментариев
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Хоть бы Софочке одобрили переход, замечательная фигуристка!
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну фсе, Луна, трепещщи.
Нее, на ЧЕ может не трепещать, а вот на ЧМ придётся.
+4
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+2
Да будет так!!
+4
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+1
Ну фсе, Луна, трепещщи.
+3
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Пофиг
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Ответ Lerochka
Вы всерьёз принимаете слова Рудковской?
Думаю в данном случае ей можно верить. Посмотрим, через пару недель всё станет ясно.
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