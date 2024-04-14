Главный тренер сборной Казахстана о переходе Самоделкиной: «Запрос от Казахстанского союза фигурного катания будет отправлен после аккредитации»

Теги сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала о переходе Самоделкиной.

«Союзом конькобежцев Казахстана в 2023 году был отправлен запрос на открепление Софьи Самоделкиной в Федерацию фигурного катания на коньках России. 

В данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизован на две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках»).

От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФКР не было отправлено в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан.

Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», – приводит слова Касановой РИА Новости. 

Журналист Владислав Жуков прокомментировал ситуацию с переходом Самоделкиной в своем телеграм-канале.

«Если покороче – раньше у Казахстана был Союз конькобежцев, куда входила фигурка. Но, насколько я знаю, в ноябре 2023-го ISU потребовал, чтобы федерации разделились на две отдельных – фигурки и конькобежки.

В итоге запрос, поданный от единого тогда еще союза конькобежцев, стал нелегитимным и до ФФКР не дошел.

Поэтому когда федерация фигурки в Казахстане получит-таки аккредитацию (говорят, это случится скоро), они направят новый, уже действительный запрос. И Софа сможет перейти», – написал Жуков. 

18 комментариев
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А сразу так нельзя было ответить ? ))
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Ой, получается всё-таки казахстанская федра сама немного накосячила и никто Самоделкиной не мешает перейти. А как же блат для избранных, всемогущая мама, палки в колёса простым спортсменам от росфедры, вот это всё.
Опять очередная конспирология рухнула.
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Эта песня будет долгой!
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Второй день кипят страсти про бедную Самоделкину, которую не отпускает в Казахстан злой ФФКР.
А тут выясняется что косячок то у Казахстана - это они пока не отправили запрос на переход( из за своих технических проблем).
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Ну, хоть какая-то ясность. Вопрос, как быстро пройдут все бюрократические процедуры?
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На самом деле вот так.
Тогда о чем говорила в шоу вчера Медведева , мол ДС можно , а Соне нельзя и 1 год хейта на спортс в сторону " блатных " мимо.
напрасный " труд " очень многих .
где же вы виксы , Аллсы & Co ?
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интересно, а с каких времён ису стало не "до лампочки" по поводу "состава" внутренних федераций??? интересно... они и какою-то Микронезию попросят федерации "раздробить", если она вдруг решит в ису вступить???....
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Восток, дело тонкое.
Похоже, все причастные с удовольствием играют в эту игру.
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Ответ private dancer
А сразу так нельзя было ответить ? ))
Тоже интересует, почему не отписался в соседней новости, где бабоньки негодовали? 🤔
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Ура, теперь всё ясно. Получается не врёт ни Коган, ни Плющенко. Но до сих пор не ясно, как скоро это решится и как скоро после запроса отпустят.
+6
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С одной стороны - этот ответ никак не бьётся с предыдущим от того же главного тренера, который ещё днём просто ждал открерления от росфедры. С другой никак не объясняет, почему Соне не отправили приглашение на чемп Казахстана и вообще перестали выходить на связь.

Ну, и вопрос: когда их аккредитуют и сколько времени уйдет на подачу релиза. Казахстан явно не спешит никуда
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Столько грязи на нашу федру из-за Самоделкиной вылили, уму не постижимо. Сколько нытья было. А оказалось, проблема в Казахстане.
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Ответ Анна Беляева
С одной стороны - этот ответ никак не бьётся с предыдущим от того же главного тренера, который ещё днём просто ждал открерления от росфедры. С другой никак не объясняет, почему Соне не отправили приглашение на чемп Казахстана и вообще перестали выходить на связь. Ну, и вопрос: когда их аккредитуют и сколько времени уйдет на подачу релиза. Казахстан явно не спешит никуда
Приглашение не отправили потому, что Софью не открепили от нашей федры.
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и после этого хейтящие ДС безустанно могут считать себя людьми ?
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Помню я так дачу регистрировал. 5 раз подавал, 5 раз рассматривали по месяцу и в последний день всегда были отказы. Причем количество бумаг которых мне не хватало - только увеличивалось по мере продвижения вперёд. Но когда нанял умеющего заносить посредника - сделали все бумажки за 2 недели. Короче, если Соня хочет успеть к ОИ, то надо узнать сколько это по баблу. Как я понимаю, отбор на ОИ в первую очередь идёт по ЧМ предыдущего ОИ года, т.е. уже в предстоящий сезон 24-25.
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