Главный тренер сборной Казахстана о переходе Самоделкиной: «Запрос от Казахстанского союза фигурного катания будет отправлен после аккредитации»

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала о переходе Самоделкиной.

«Союзом конькобежцев Казахстана в 2023 году был отправлен запрос на открепление Софьи Самоделкиной в Федерацию фигурного катания на коньках России.

В данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизован на две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках»).

От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФКР не было отправлено в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан.

Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», – приводит слова Касановой РИА Новости.

Журналист Владислав Жуков прокомментировал ситуацию с переходом Самоделкиной в своем телеграм-канале.

«Если покороче – раньше у Казахстана был Союз конькобежцев, куда входила фигурка. Но, насколько я знаю, в ноябре 2023-го ISU потребовал, чтобы федерации разделились на две отдельных – фигурки и конькобежки.

В итоге запрос, поданный от единого тогда еще союза конькобежцев, стал нелегитимным и до ФФКР не дошел.



Поэтому когда федерация фигурки в Казахстане получит-таки аккредитацию (говорят, это случится скоро), они направят новый, уже действительный запрос. И Софа сможет перейти», – написал Жуков.