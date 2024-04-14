Главный тренер сборной Казахстана о переходе Самоделкиной: «Запрос от Казахстанского союза фигурного катания будет отправлен после аккредитации»
Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова рассказала о переходе Самоделкиной.
«Союзом конькобежцев Казахстана в 2023 году был отправлен запрос на открепление Софьи Самоделкиной в Федерацию фигурного катания на коньках России.
В данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизован на две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках»).
От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФКР не было отправлено в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан.
Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», – приводит слова Касановой РИА Новости.
Журналист Владислав Жуков прокомментировал ситуацию с переходом Самоделкиной в своем телеграм-канале.
«Если покороче – раньше у Казахстана был Союз конькобежцев, куда входила фигурка. Но, насколько я знаю, в ноябре 2023-го ISU потребовал, чтобы федерации разделились на две отдельных – фигурки и конькобежки.
В итоге запрос, поданный от единого тогда еще союза конькобежцев, стал нелегитимным и до ФФКР не дошел.
Поэтому когда федерация фигурки в Казахстане получит-таки аккредитацию (говорят, это случится скоро), они направят новый, уже действительный запрос. И Софа сможет перейти», – написал Жуков.
Опять очередная конспирология рухнула.
А тут выясняется что косячок то у Казахстана - это они пока не отправили запрос на переход( из за своих технических проблем).
Тогда о чем говорила в шоу вчера Медведева , мол ДС можно , а Соне нельзя и 1 год хейта на спортс в сторону " блатных " мимо.
напрасный " труд " очень многих .
где же вы виксы , Аллсы & Co ?
Похоже, все причастные с удовольствием играют в эту игру.
Ну, и вопрос: когда их аккредитуют и сколько времени уйдет на подачу релиза. Казахстан явно не спешит никуда