Александра Трусова рассказала, как проводила мастер-классы в Мексике.

— В Мексику одна ездила, там было очень сложно. Не знаю, как так получилось, что меня одну пригласили. В Мексике я проводила мастер-классы пять часов на льду и три часа в зале каждый день. Восемь часов полного тренерства от начала и до конца. Я одна, три группы, в другой стране. Не на своем языке, но у меня был переводчик. Профессионалы и дети, которые могут прыгнуть максимум тройные сальхов и риттбергер. Профессионалов было человек двадцать, средних примерно тридцать.

— Откуда в Мексике двадцать человек, которые могут прыгнуть тройной сальхов?

— Просто они считаются профессионалами, а из них тройные сальхов и риттбергер могут прыгнуть трое. Но их всего двадцать. Тридцать — средний уровень. Еще пятнадцать — новички, куда мог записаться кто угодно. Три дня было по пять часов льда и три часа ОФП. Восемь часов я работала тренером.

В первый день думала: «А что я буду делать завтра?» Но мне показалось, что в целом второй день вообще классно прошел, достаточно легко. Третий день посложнее, но я даже увидела результат. Так как там быстро распродали билеты, еще добавили дополнительный день. Слава богу, всего четыре часа — два на льду и два ОФП.

До восьмичасового дня с утра тренировалась сама, потому что через три дня я там дважды катала «Круэллу» на высоте 2500 м. Начала прыгать тройной лутц за два дня до отлета в Мексику из-за травмы.

Я соглашалась на определенные условия, но почему-то не подозревала, что все будет именно так. Думала, что будет больше разделено, у меня было не очень много времени, всем хотелось попасть. Я как бы согласилась, а когда это произошло, я поняла, что это очень тяжело. У меня никогда не было опыта больше двух часов работы, а тут — восемь. В какой-то момент подумала: «И как?» Кстати, ничего. Когда попадаешь в такую ситуацию, нормально.

С детками среднего возраста учили танец из моей песни, им было очень весело. Они сами мне придумали танец. Потом новички мне на ОФП танцевали свадебный мексиканский танец — показывали мне, как у них на свадьбах танцуют. Говорят: «Давай-давай с нами», я отказалась: «Давай посмотрю». Было интересно, все очень трудолюбивые. Все очень хотели работать. И в целом я не пожалела — крутой опыт, — сказала Трусова в шоу «Есть история».